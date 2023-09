Tra le uscite Marvel targate Panini del 28 settembre 2023, oltre all’inizio del ciclo di storie su Amazing Spider-Man che rivelerà cosa è successo tra Peter e Mary Jane, si segnalano due volumi dedicati a Daredevil: l’undicesimo Masterworks, che raccoglie storie del biennio 1974-1975, e l’Omnibus Companion di Frank Miller, che raccoglie tutte le storie del geniale autore uscite successivamente alla conclusione del suo primo ciclo sul personaggio, compresa la celeberrima Born Again, spesso indicata come la miglior storia mai pubblicata dalla Marvel.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 28 settembre 2023.

Le uscite Marvel Panini del 28 settembre 2023

Amazing Spider-Man 27

Spider-Man 827

5,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (2022) #21/22

Il ciclo di storie di Amazing Spider-Man che stavate aspettando!

Cosa è successo un anno fa a Peter e Mary Jane per cambiare così tanto le loro vite?

Come ha fatto Spidey a inimicarsi l’Universo Marvel?

Le risposte cominciano ad arrivare a partire da questo numero!

Marvel Integrale: Spider-Man di J.M. DeMatteis 32

4,90 €

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #417/418, Spectacular Spider-Man (1976) #240, Sensational Spider-Man (1996) #11

Comincia qui Rivelazioni, l’ultimo ciclo di storie della Saga del clone!

Chi sono in realtà Judas Traveller e Gaunt? Chi è il loro grande burattinaio?

I due Spider-Men finalmente riuniti!

Un poker di disegnatori formidabili, compreso un giovane Luke Ross (Darth Vader)!

Devil 11

Marvel Masterworks 18

28,00 €

Contiene: Daredevil (1964) #108/119, Marvel Two-in-One (1974) #3

Una misteriosa organizzazione vuole mettere in ginocchio gli Stati Uniti… e solo Devil può fermarla!

Per riuscirci, però, avrà bisogno di tutto l’aiuto possibile. Ed ecco che ad affiancarlo troveremo la Vedova Nera, Shanna e la Cosa!

E a rendere la vita ancora più difficile per il nostro Cornetto, dei sinistri figuri come Silver Samurai, il Gladiatore, il Gufo e i membri del Circo del Crimine, per non parlare del sempre ineffabile Uomo Cosa!

Infine, a chiudere questa raccolta di avventure classiche del biennio 1974-1975, Matt Murdock fa ritorno in un luogo che tanta importanza ha avuto nel suo passato…

Daredevil di Frank Miller Companion

Marvel Omnibus

70,00 €

Contiene: Peter Parker the Spectacular Spider-Man (1976) #27/28, Daredevil (1964) #219, #226/233, Daredevil: The Man Without Fear (1993) #1/5, Marvel Graphic Novel – Daredevil: Love and War

Daredevil di Frank Miller Companion

Variant Cover Esclusiva Sito Panini

Marvel Omnibus

75,00 €

Contiene: Peter Parker the Spectacular Spider-Man (1976) #27/28, Daredevil (1964) #219, #226/233, Daredevil: The Man Without Fear (1993) #1/5, Marvel Graphic Novel – Daredevil: Love and War

Dopo il suo primo, sconvolgente ciclo, Frank Miller torna a scrivere Daredevil regalandoci delle saghe inarrivabili, veri e propri capolavori della nona arte!

Il tradimento, la disperazione, l’amore e la resurrezione sono i protagonisti di Rinascita, opera struggente e trascinante disegnata da un David Mazzucchelli in stato di grazia!

protagonisti di Rinascita, opera struggente e trascinante disegnata da un David Mazzucchelli in stato di grazia! In L’Uomo senza paura, Miller rivisita le origini del personaggio, donandogli un background che tuttora alimenta le sue storie!

Infine, il sodalizio con il pittore espressionista Bill Sienkiewicz dà vita alla graphic novel Amore e guerra, un dramma crudele e impressionante!

Spider-Man Magazine 55

Panini Comics Mega 120

5,90 €

Contiene: il binocolo di Spider-Man!