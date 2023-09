Tra le uscite Planet Manga del 28 settembre 2023 troviamo i secondi volumi di Yomi No Tsugai (già anticipato in Early Access) e di Monster Deluxe (con Naoki Urasawa che sarà ospite a Lucca), oltre che il nuovo volume, l’ottavo, di Blue Sky Complex.

World’s Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat 5

Un’orda di orchi si sta avvicinando all’istituto dove i nobili rampolli si allenano per diventare degni rappresentanti dei loro casati. Per difendere gli altri studenti, in prima linea vengono schierati Lugh, Dia, Tarte ed Epona…

Vagabond Deluxe 31

L’attenzione si sposta su Matahachi, amico d’infanzia di Musashi Miyamoto, e sul suo rapporto con la madre, giunta fino alla capitale per rivederlo. Matahachi le ha raccontato molte bugie e vorrebbe ammettere di non essere stato sincero. La donna è molto vecchia, affaticata. Chissà se il giovane riuscirà a confidarsi prima che sia troppo tardi? Un toccante volume del geniale Takehiko Inoue.

Vagabond Deluxe 32

Un nuovo incontro diventa per Musashi Miyamoto l’occasione per una sfida di spade e per una speculazione filosofica. Il tempo scorre, la vita va avanti, e gli esseri umani prendono, più o meno consapevolmente, una strada. Ma se il cammino scelto dovesse rivelarsi un’illusione o un miraggio? Che farà allora l’uomo? Cadrà vittima della disperazione o prenderà una nuova via?

True Beauty 6

Dopo quel bacio rubato, Jugyeong ha le idee ancora più confuse sui propri sentimenti e su chi le piace veramente. Dopo l’addio di Suho, partito per il Giappone, lei e Seojun si sono avvicinati ancora di più. E da quando in qua Seojun è così affascinante?

Trinity Seven: L’Accademia delle Sette Streghe 28

Skeleton Knight in Another World 8

Seguendo la pista indicata da Sasuke, Arc, Ariane e Chiyome si dirigono verso il regno di Hilk. Durante il viaggio si imbattono in Riel, la giovanissima principessa di Nohzan. Il suo regno è sotto assedio e, naturalmente, lo Skeleton Knight non può abbandonare una fanciulla indifesa…

Otherside Picnic 7

Dopo l’avventura di Okinawa, Sorawo e Toriko tornano a Tokyo, dove sono attese da un caso davvero bizzarro: una ragazza è disperatamente in cerca di aiuto perché braccata da… gatti ninja!

Yomi No Tsugai 2

Voleva trovare la sorella gemella Asa, ma è stato catturato dagli uomini della famiglia Kagemori. E adesso per Yuru la situazione si fa davvero dura. Fortunatamente, ha con sé i suoi due tsugai… ma saranno abbastanza forti per liberarlo?

Sono Solo Fantasie 6

Jun sta per andare a letto con il ragazzo dei suoi sogni, quando una notizia inaspettata manda in mille pezzi la meravigliosa atmosfera erotica che si era creata. È in arrivo in città la persona che la protagonista teme di più al mondo… sua madre!

Monster Deluxe 2

Dal genio di Naoki Urasawa, autore di Pluto, 20th Century Boys e Happy!, un capolavoro riproposto in un’edizione di lusso, in grande formato, con pagine a colori e tavole ridisegnate. Il medico Kenzo Tenma è alla ricerca di Johan, il ragazzo a cui salvò la vita e che ora è colpevole di numerosi omicidi. Anche Nina, sorella gemella di Johan, lo sta cercando. Ma perché Johan fa tutto questo? Qual è la sua vera identità? Com’è nato il “mostro” dentro di lui? In tanti sono alla ricerca di un leader, un uomo carismatico… e Johan possiede caratteristiche speciali che fanno gola a gruppi politici, finanziari, militari…

Ikigami 2

Attraverso la Legge per la Prosperità Nazionale il Governo manda a morte lo 0,1% dei giovani del paese, per spingere la sua popolazione e vivere al meglio. Kengo Fujimoto lavora per il Ministero: il suo compito è consegnare gli Ikigami, gli annunci che sanciscono l’ultimo giorno di vita. Ventiquattrore di vita, è tutto quello che ti è rimasto. In ogni volume ci vengono narrate due storie differenti, che sappiamo come inevitabilmente si andranno a concludere. Un aspirante regista in attesa della grande occasione. Una ragazza che vive per l’innamorato. Un infermiere imbranato e il suo alter ego andato in guerra. Una psicologa che tenta di alleviare la morte. Per due di costoro, oggi, inizia l’ultimo giorno di vita. Di Motoro Mase.

Ikigami 4

Torna uno dei manga più amati del 2007 dal pubblico e dalla critica! Tornano le vicende del messaggero Kengo Fujimoto, l’addetto nella municipalità di Musashigawa a consegnare gli Ikigami, gli annunci di morte che segnano l’ultimo giorno di vita. La Legge per la Prosperità Nazionale fatta per spingere la popolazione a vivere a fondo ogni minuto, decreta la morte dello 0,01 per cento della popolazione. Una bambina malata, un insegnante troppo indulgente, uno studente vendicativo, un impiegatuccio geloso, una psicologa misteriosa, una ragazza madre con tanti sogni, un ragazzo padre che ha occhi solo per la sua auto… Due di loro stanno per ricevere l’ikigami. Stanno per cominciare il loro ultimo giorno di vita.

Ikigami 5

Ikigami torna con il quinto volume, proprio mentre in Giappone debutta il lungometraggio in tutti i cinema dei paese per una pellicola che prima di uscire è già assurta allo stato di cult movie. Kengo Fujimoto è il funzionario che consegna gli Ikigami, gli avvisi di morte che scandiscono l’ultimo giorno di vita per chi li riceve. Regolati strettamente dalla Legge per la Prosperità Nazionale servono per spingere la gente a vivere completamente la propria vita. Possibile che nessuno si ribelli a questo sistema inumano di controllo della popolazione? Possibile che restino soltanto 24 ore da vivere? Ragazzi che dipingono graffiti nella notte, ragazzi disposti a tutto pur di compiacere i genitori, ragazzi in attesa di qualcosa che arrivi a cambiare la loro vita, ragazzi che riscoprono sogni a cui avevano ormai rinunciato, ragazzi che vogliono cambiare il mondo per essere liberi, ragazzi che lo devono mantenere com’è per essere amati.

Blue Sky Complex 8

Lungo il percorso di Narasaki e Terashima fanno capolino altre storie, altri destini che regalano sempre qualcosa di nuovo, nel bene e nel male. Soprattutto quando ricompare una persona che era stata importante per uno dei due ragazzi…