Berserk: annunciato il nuovo arco del manga

Dopo la tragica scomparsa dell’amato magaka di Berserk, Kentaro Miura, il mondo dei manga era consapevole della perdita di uno dei migliori rappresentanti perse dell’industria dei manga. Fortunatamente i fan, un anno dopo la sua scomparsa, hanno scoperto che le vicende sanguinose di Guts avrebbero avuto seguito, grazie agli amici mangaka di Miura. Questi, dopo aver ricevuto alcune dichiarazioni private da parte del magaka su come avrebbe proseguito e concluso il manga seinen, hanno deciso di completare la serie basandosi sulle sue parole.

Lo scrittore Kouji Mori e gli artisti dello Studio Gaga hanno introdotto nuovi capitoli che vedono Guts affrontare alcuni problemi seri. Questi sono tutti provocati da Griffith e la sua Squadra dei Falchi. Recentemente abbiamo parlato spesso di Berserk, in particolar modo per via della data ufficiale del ritorno con un nuovo capitolo. E con il presente articolo vogliamo riportare che il manga che tornerà il mese prossimo, con un nuovo capitolo che introdurrà un nuovo arco narrativo per la serie.

Quest’estate, Mori e Gaga si sono presi una pausa per concentrarsi nella creazione di nuovi capitoli. I mangaka hanno dichiarato più e più volte di stare cercando di porre fine all’epica storia di Miura per onorare il loro collega ma soprattutto amico. Servendosi di appunti e vecchie conversazioni con Kentaro Miura, Kouji Mori e gli artisti dello Studio Gaga hanno rivelato la perdita di Guts dei suoi alleati in Elfhelm. Inoltre Griffith rapisce Casca e gli eroi si trovano attualmente sotto assedio. Sulla base degli eventi attuali, il prossimo arco narrativo potrebbe essere il gran finale della serie, poiché tutte le strade portano alla tanto attesa rivincita tra Guts e Griffith.

La conferma che Berserk inizierà un nuovo arco narrativo è arrivata nell’ultimo numero di Young Animal, la rivista che da diverso tempo pubblica il manga seinen. Anche se non sono emersi dettagli sul nome del nuovo arco narrativo, o se questo sarà il finale della serie, avremo modo di rivelare più dettagli con l’uscita del prossimo capitolo in Giappone previsto per il 22 settembre.

Fonte – Comicbook