La prima serie del live action dedicato a One Piece è stata un grande successo ma secondo alcuni della produzione potrebbe già avere lo stesso problema di Harry Potter: il tempo. Secondo Hirsch Whitaker, uno dei direttori della fotografia di One Piece di Netflix, il tempo è essenziale per la seconda stagione, quindi dovrebbe avere un ritmo calzante e abbastanza sostenuto.

Whitaker parla appunto dell’età degli attori, che potrebbero essere troppo vecchi all’interno della prossima stagione, nel caso Netflix faccia passare troppo tempo prima di girarla; il pensiero è stato condiviso tramite “The Direct”. Purtroppo questo è senza dubbio un problema reale, perché se hai una storia con dei protagonisti giovani non puoi permetterti di perdere troppo tempo tra una serie e l’altra: anche GOT e Stranger Things hanno avuto questo problema.

Per Harry Potter forse la soluzione era più semplice anche perché non è una storia lunga come quella di One Piece e i protagonisti principali nel romanzo originale concludevano la loro storia a 17 anni. La Warner in questo frangente è andata abbastanza spedita, visto che gli attori protagonisti avevano circa 22/23 anni nella vita reale, da come potete immaginare per One Piece il problema è più grande se si considera questo frangente.

One Piece di Netflix sta già affrontando lo stesso problema di Harry Potter

Luffy quando comincia la storia ne ha 17 di anni e dopo il timeskip 19. Inaki Godoy che lo interpreta al momento ne ha 20 e per le prossime stagioni andrà bene, ma cosa succederà se trascorrono più di 10 anni? Questa cosa sarebbe davvero un problema per Netflix e si deve dare di certo un tempo limite per concludere il tutto, senza dubbio.

Voi cosa ne pensate della questione? Uno show come quello di One Piece può essere girato in fretta ma tra post-produzione e tutto almeno ogni stagione uscirà con uno stacco di circa 2 anni se tutto va bene.

Fonte Comic Book