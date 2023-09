One Piece 1092: Akainu torna in azione nel manga

One Piece ha introdotto una serie di personaggi nei suoi lunghi anni di serializzazione e nonostante molti siano solo personaggi secondari, godono di grande spessore. Basti pensare che dal 1997, anno di debutto di One Piece sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, Eiichiro Oda ha disegnato un numero importante di personaggi, per ognuno dei quali è riuscito a dargli importanza ai rispettivi archi narrativi.

Oltre ai pirati, veri protagonisti del manga, One Piece presenta la loro controparte, ossia la Marina. Si tratta della forza militare del Governo Mondiale che opera su tutti i mari. Il suo quartier generale si trovava a Marineford, ma durante il salto temporale viene trasferito nel Nuovo Mondo. Prima della Guerra per la Supremazia, che ha visto una grande rivoluzione nei mari, il manga ha introdotto i piani alti della Marina. Stiamo parlando dell’ex grand’ammiraglio Sengoku e i tre Ammiragli Aokiji, Kizaru e Akainu.

I tre hanno mostrato il loro vero potenziale durante gli eventi di Marineford. Ma dopo la conclusione di questo conflitto che ha visto la morte di Ace e Barbabianca, abbiamo visto dei cambiamenti nella gerarchia della Marina. Infatti a prendere il posto di Sengoku, è Akainu, dopo una violenta lotta contro Aokiji in quanto entrambi interessati al titolo.

E con il presente articolo vogliamo riportare che Akainu è tornato in azione nel capitolo 1092 del manga. Nell’arco finale del manga l’unico che mancava dell’iconico trio degli ammiragli, era proprio l’attuale grand ammiraglio. Infatti l’ex ammiraglio Aokiji, ora il capitano della 10ª nave dei Pirati di Barbanera, è tornato combattendo contro Garp. Kizaru è impegnato contro Rufy e ora Akainu è sceso in campo per fermare un rabbioso e fuori controllo Kuma.

Orso Bartholomew è infatti arrivato a Marijoa, con un obiettivo ancora ignoto, ma soprattutto incomprensibile in quanto ormai privo di coscienza. Dopo aver provocato dei danni con il potere del frutto del Diavolo Pad Pad, Akainu si rivolge a Kuma dicendogli che non può permettergli di girare liberamente provocando distruzione e panico. Poi ribadisce anche che Kuma ha perso la libertà e la volontà da tanto tempo ormai.

Dopo questo breve confronto, i due si lanciano in uno scontro, con Kuma che ha la peggio, ma rimane comunque in piedi. Al momento non si conoscono i piani del padre di Bonney, ma ad un tratto sparisce nel nulla, riuscendo a scappare da Akainu, che si interroga su dove sia diretto.