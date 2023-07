One Piece: Oda approfondisce il passato di Garp e Aokiji

One Piece è tornato con il capitolo 1087, riportando i lettori di nuovo sull’isola del pirati, un luogo definito come un paradiso per questi ultimi. Le pagine di questo capitolo hanno ripreso esattamente dagli eventi lasciati in sospeso prima di passare ad approfondire la verità del Reverie e della morte di Re Cobra di Alabasta.

Adesso che Oda è tornato in forma ed è guarito dall’astigmatismo che gli impediva di lavorare al meglio, gli sviluppi di One Piece saranno ancora più entusiasmanti e sicuramente raccontati con una qualità grafica migliorata. Il capitolo 1087 ha fondamentalmente puntato i riflettori sul vice ammiraglio Garp, ma ha anche approfondito il passato tra il nonno di Rufy e il suo apprendista, Aokiji. Allo stato attuale delle cose, Kuzan è un ex ammiraglio della Marina e il decimo capitano di flotta della ciurma di Barbanera. Quindi lo scontro tra lui e Garp era inevitabile.

Effettivamente i due hanno combattuto, ma lo scontro non è durato molto. Tuttavia è interessante scoprire e riportare il passato che ha legato questi due colleghi prima del cambio di rotta di Kuzan. Il capitolo si apre con un flashback, precisamente nel cimitero delle navi, vicino alla base navale G-1. Qui un Marine spiega che sono presenti ben due navi completamente ferme, che erano utilizzate come sacco da boxe da Garp e dal suo apprendista. Questo era Aokiji.

L’allenamento di Garp consisteva quindi nel prendere a pugni ogni giorno gli scafi blindati delle navi della marina non in attività. E la regola di questo allenamento era di non dover usare mai l’Haki. Quindi si può solo immaginare quanto sia devastante la forza del vice ammiraglio e di Kuzan.

Dunque questi due personaggi chiave erano molto uniti, non solo dal colore della divisa, ma a livello umano. Garp si apriva con l’ex ammiraglio su quello che accadeva nella sua vita privata, dal figlio Dragon che diventa un rivoluzionario a suo nipote Rufy che decide di diventare il Re dei Pirati.

Ma ora Kuzan è un pirata e fa parte di una delle ciurme più pericolose e potenti di tutti i mari. Quindi tra i due si consuma un inevitabile scontro che si conclude rapidamente con un singolo scambio di pugni che non vede nessuno prevalere sull’altro.