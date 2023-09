One Piece: il manga prepara la rivincita di Rufy contro Kizaru

Il manga di One Piece si trova nel suo arco narrativo finale e ha già introdotto alcuni importanti scontri nell’arco dell’Isola del Futuro. Dopo una lunga assenza dei Pirati di Cappello di Paglia nella pagine del manga, ora sono finalmente tornati in azione. E lo stesso vale per il Governo Mondiale, che ha fatto irruzione nel laboratorio di Vegapunk presente su Egghead. E con il presente articolo vogliamo riportare che gli ultimi momenti del capitolo 1091 del manga, stanno preparando l’attesissima rivincita tra l’Imperatore del mare, Rufy e l’ammiraglio Kizaru!

Kizaru è sicuramente uno dei membri della Marina più temibili e potenti, non a caso parliamo di un ammiraglio. Borsalino appare per la prima volta nel capitolo 504 del manga, durante l’arco delle Sabaody. Non è un nemico qualunque per Rufy e la sua ciurma, e questo perché ha lasciato una grossa cicatrice nella ciurma di Cappello di Paglia durante gli eventi dell’arco dell’Arcipelago Sabaody.

Kizaru, nell’attuale arco narrativo, è alla guida dell’esercito della Marina inviato su Egghead per distruggere il laboratorio di Vegapunk e catturare lo scienziato. Infatti quest’ultimo ha iniziato ad indagare sul Secolo del Grande Vuoto. Ma l’Ammiraglio aveva aspettato prima di fare la sua mossa per cercare di evitare in tutti i modi lo scontro contro il suo amico Sentomaru. Ma una volta ricevuto l’ordine da Saturn non poteva fare altrimenti.

E il capitolo 1091 del manga ha visto Rufy entrare in azione, scontrandosi contro l’Ammiraglio, ora molto più forte rispetto al loro primo incontro.

Il capitolo 1091 di One Piece vede Kizaru eliminare Sentomaru poco dopo l’inizio del loro combattimento. In seguito prendere il controllo dei Pacifista per riportarli dalla parte della Marina. Usando i poteri del Frutto del Diavolo basati sulla luce, permettendogli di superare la barriera attorno al laboratorio di Vegapunk, gli è stato ordinato di tenere al sicuro la Punk Records, la Centrale Elettrica e York e di eliminare solo Vegapunk. Tuttavia, per aiutare gli altri a scappare, Rufy carica e colpisce Kizaru con un calcio potenziato dell’Haki.

Rufy è fiducioso che la lotta contro l’Ammiraglio andrà in modo molto diverso rispetto alla prima volta che hanno combattuto due anni fa. E su questo non ci sono dubbi dato che è diventato molto più forte da allora. Rufy infatti a risvegliato il Gear Fifth, ha sconfitto un Imperatore e lo è diventato a sua volta e ha portato il suo Haki a nuovi livelli nel Nuovo Mondo.

Fonte – Comicbook