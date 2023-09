Undead Unluck: data di uscita ufficiale e programmazione degli episodi

Undead Unluck è pronto a fare il suo debutto sul piccolo schermo con il primo adattamento anime. Infatti è importante sottolineare che si tratta di una delle uscite più attese del prossimo programma anime dell’autunno 2023. E con il presente articolo, infatti, vogliamo riportare la data di uscita ufficiale di Undead Unluck, oltre al programma di rilascio degli episodi. Questo aggiornamento arriva insieme a un nuovo fantastico poster per l’anime.

L’anime adatterà quindi le vicende dal manga scritto e disegnato da Yoshifumi Tozuka. Il suo annuncio risale all’estate scorsa, e finalmente farà il suo debutto il mese prossimo. Ottobre infatti sarà pieno di nuove serie e Undead Unluck sarà una di queste.

L’adattamento animato di Undead Unluck farà il suo debutto ufficiale sul piccolo schermo il 6 ottobre. E questo aggiornamento ha anche riportato che sarà suddiviso in due parti consecutive. Ciò significa che, anche se al momento non abbiamo notizie sul numero di episodi, l’anime sarà trasmesso sia nell’autunno 2023 che nell’inverno 2024. Quindi la prima parte della prima stagione di Undead Unluck andrà in onda da ottobre 2023 fino a fine marzo 2024. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider animetv_jp. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

【Main Visual】

UNDEAD UNLUCK Anime

Undead Unluck sarà presentato in anteprima il 6 ottobre. Sarà diretto da Yuki Yase presso lo studio di animazione David Production con Unlimited Produce di TMS che si occupa della pianificazione. Il cast del doppiaggio dell’anime include Moeka Kishimoto nei panni di Fuuko Izumo, Yuichi Nakamura che interpreterà Andy, Natsuki Hanae nei panni di Shen, Kenji Nomura darà la sua voce a Void, Aoi Yuki nei panni di Gina, Mariya Ise sarà Juiz. Rikiya Koyama interpreterà Billy, Rie Kugimiya darà la sua voce a Tatiana, Nobuhiko Okamoto sarà Top, Koji Yusa interèreterà Nico e Tomokazu Sugita doppierà Apocalisse.

Le vicende della serie shonen ruotano attorno a Fuuko, una ragazza che ha l’abilità di portare sfortuna a chiunque la tocchi. Convinta di non poter trovare la felicità nel mondo, decide di togliersi la vita. Ma un misterioso uomo che si fa chiamare Undead la salva, ed è apparentemente immortale. Dopo aver scoperto dell’abilità di Fuuko, Undead, decide di seguirla e proteggerla finché non attirerà su di sé una tale sfortuna che lei riuscirà ad ucciderlo e porre fine alla sua lunga vita.

