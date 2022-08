Undead Unluck: annunciato l’adattamento animato

Undead Unluck, manga scritto e disegnato da Yoshifumi Tozuka, otterrà ufficialmente un adattamento animato. Dopo continui rumors dei giorni precedenti ora è possibile annunciare che Weekly Shonen Jump ha confermato l’adattamento animato di Undead Unluck.

Secondo l’aggiornamento, il manga di Tozuka sarà adattato dalla David Production. Lo studio d’animazione giapponese dovrebbe essere familiare ai fan in quanto ha lavorato su Le Bizzarre Avventure di JoJo. L’adattamento animato di Undead Unluck dovrebbe uscire nel 2023.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter animetv_jp. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

【Key Visual】

Undead Unluck Anime Adaptation Officially Announced for 2023! (Animation Production: David Production) ✨More: https://t.co/jfrJfEy6I7 pic.twitter.com/32AF5XB2VP — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) August 28, 2022

Come si può vedere sopra, l’annuncio dell’anime è accompagnato da una key visual. Questa è caratterizzara da Fuuko Izumo a sinistra insieme a Andy a destra. Il combattente dai capelli d’argento rispecchia la singolarità del manga. E mentre la coppia potrebbe sembrare un duo ignaro dall’esterno, i fan del manga sanno che Undead Unluck ha colpito un colpo di genio accoppiando questi protagonisti l’uno con l’altro.

Per coloro che non hanno ancora molta familiarità con Undead Unluck, si tratta di una serie in cui Fuuko è una ragazza che ha l’abilità di portare sfortuna a chiunque la tocchi. Convinta di non poter trovare la felicità nel mondo e decisa a togliersi la vita, un misterioso uomo che si fa chiamare Undead, salva Fuuko. Questo personaggio è apparentemente immortale e non indossa mai una maglietta.

Dopo aver scoperto dell’abilità di Fuuko, Undead decide di seguirla e proteggerla finché non attirerà su di sé una tale sfortuna che lei riuscirà ad ucciderlo e porre fine alla sua lunga vita.

Infatti Andy desidera la morte ma non può muore. Dunque si crea un legame molto particolare tra i due personaggi. Questo perché lei trova una ragione per vivere e lui trova qualcuno capace di dargli la morte che tanto desiderava.

Tutto ciò che Fuuko vuole è una storia d’amore appassionata come quella del suo manga shojo preferito. Sfortunatamente, la sua abilità di portare sfortuna lo rende impossibile.

Il manga è pubblicato in Italia da Planet Manga a partire dall’11 novembre 2021.