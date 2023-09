Un cane di nome Cane | Recensione

Alfredo Paniconi 2023-09-13T07:00:36+02:00 Un albo buffo e divertente. A tratti demenziale, ma che colpisce senza dubbio per l’originalità dei testi e anche dei personaggi che lo ambientano. Testi: Przemek Wechterowicz Illustrazioni: Bartosz Minkiewicz Casa Editrice: Sabir Editore Genere: Umoristico Fascia di età: dai 5 anni Pagine: 36 pp. Formato: 21×21 cm, Cartonato Uscita: Maggio 2023 Prezzo: 15 €

Di albi illustrati allegri e divertenti, nel panorama nostrano non ce ne sono molti. Molto più facile trovare dei prodotti morali, sentimentali o riflessivi. Ma di bei libri che ci facciano fare quattro risate in leggerezza ce ne sono ben pochi in circolazione. Ebbene, se cercate un albo divertente e un po’ demenziale, dovete per forza di cose puntare su Un cane di nome Cane. Un albo illustrato scritto da Przemek Wechterowicz, illustrato da Bartosz Minkiewicz e pubblicato da Sabir Editore nel maggio 2023.

Ma cosa rende questo albo illustrato tanto divertente? In breve tutto. A partire dal nome del protagonista. Che è un cane, ma si chiama Gatto. Ma non basta. Lui è alla ricerca di un suo amico che si chiama Cane, ed effettivamente lo è. Però, tutti gli altri personaggi di questa storia, hanno sembianze di un animale ma si chiamano come un altro. Ad esempio: c’è un gatto di nome Cane, un gatto di nome Lepre, una lepre di nome Gatto e così via. L’unico animale coerente con questo nome è per l’appunto il cane di nome Cane ricercato da tutti. Ci riuscirà questa allegra combriccola? Bisogna leggerlo per scoprirlo. Non vi vogliamo spoilerare molto. Tranne che c’è da sbellicarsi dalle risate dall’inizio alla fine di questo albo in un turbinio di divertimento e un po’ di demenzialità. Che ci sta benissimo.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

La storia raccontata da Przemek Wechterowicz è densa di testo. Ma questo è del tutto funzionale alla tipologia di storia. I giochi di parole e le situazioni buffe la fanno da padrone. Lo stile narrativo costruito in un crescente di gag e giochi di parole che vertono sui nomi dei personaggi ma non solo. Un’albo illustrato per l’infanzia che fa del divertimento e della leggerezza la sua chiave di forza. L’andamento narrativo è ad effetto valanga. Parta da una piccola ricerca per conivolgere via via sempre più personaggi assurdi in un crescendo di testo e divertimento. Per molti aspetti ha una modalità che assomiglia al fumetto, sia per meccaniche che per testi. Ne consegue un prodotto dinamico e allegro che sicuramente farà sbellicare dalle risate dai più piccoli ai più grandi.

Per quanto riguarda invece lo stile illustrativo di Bartosz Minkiewicz, questo è piuttosto fumettoso, con colori piatti ma con degli accostamenti di palette molto ricchi e vivaci. Una delle cose più interessante e divertente di questo libro è la caratterizzazione di ogni singolo personaggio. Il protagonista infatti si circonderà di tutta una serie di animali sempre più buffi e strampalati. E a sorvegliare ogni operazione c’è uno stormo di piccioni che riempiono di tantissime piccole sottogag ogni singola pagina dell’albo. Dando quindi vita ad una sorta di sottostoria nella storia.

Questo albo illustrato è l’ennesima dimostrazione della crescita esponenziale che negli ultimi anni sta compiendo Sabir Edizioni in ambito editoriale. Un albo come Un Cane di nome cane è ottimo prodotto, ma che non molti editori avrebbero avuto il coraggio di pubblicare. Proprio perché è un albo illustrato molto particolare e inoltre, come dicevamo all’inizio, non molti sono propensi a pubblicare prodotti leggeri e divertenti. Questo testo, come altri che abbiamo recensito di recente di Sabir Edizioni, è scritto con font in maiuscoletto. Indicato quindi per bambini alle prese con le prime letture e per chi manifesta delle difficoltà nella lettura. Una menzione speciale va fatta infine alle sguardie del libro, che sono buffe e a specchio tra di loro. In quelle iniziali si vedono degli animali ben nascosti che fanno pipì, ma non si riconoscono. Mentre in quelle finali si vede il “colpevole” della minzione clandestina.

Conclusione – Un cane di nome Cane

Un cane di nome Cane è un albo illustrato che serve unicamente a divertire e intrattenere. In questo si configura come un prodotto prezioso. Perché ci ricorda che non sempre una storia deve insegnare qualcosa. Può anche semplicemente rallegrare. Il testo è al limite dello scioglilingua e le illustrazioni buffe e colorate lo rendono un libro che si distingue bene.

Sicuramente è un albo illustrato consigliato per chiunque cerchi un po’ di leggerezza e divertimento. Sia grandi che piccoli senza distinzioni. In Un cane di nome Cane, la parola d’ordine è una sola. Divertimento sano e leggero dall’inizio alla fine e senza esclusione di colpi.