Il prossimo episodio di One Piece chiude definitamente la Saga di Wano e mostra al pubblico i primi dettagli di quello che accadrà nelle prossime puntate. Luffy ha finalmente sradicato il dominio di Kaido dall’isola di Onigashima, successivamente allo sblocco del suo nuovo potenziale. Dopo anni l’arco narrativo si è finalmente chiuso e anche l’anime potrà a breve iniziare con la Saga Finale, anche se potrebbe esserci una pausa o magari dei filler.

L’episodio 1077 si pone quindi come un epilogo e da come potete immaginare è stato anche diffuso il titolo: “Cala il sipario! Il vincitore, Cappello di Paglia Luffy!”. Kaido cade nell’abisso successivamente al terribile pugno di Mugiwara, mentre i cittadini hanno continuato ad accendere le lanterne della speranza nonostante gli abusi e i soprusi vissuti negli anni.

I samurai hanno sacrificato le loro vite per una nuova era. L’attacco di Luffy, sostenuto dai desideri della Terra di Wano restituisce loro la libertà e la dignità perdute! L’episodio 1077 di One Piece sarà trasmesso in anteprima in Giappone sabato 23 settembre e sarà disponibile in streaming su Crunchyroll dopo il debutto all’estero.

Oltre che la ricostruzione di quanto distrutto durante la battaglia, il promo mostra anche Luffy cadere esanime dopo aver scagliato il terribile attacco che ha sconfitto Kaido, dimostrando ancora una volta di come il suo sogno di diventare il Re dei Pirati sia ancora forte e tangibile.

One Piece 1077: l’arco di Wano si chiude, ma cosa vedremo nella prossima puntata?

Sulla piattaforma streaming Crunchyroll sono disponibili anche tutti gli episodi dell’anime, ricordandovi di come il servizio offre un simulcast con One Piece, quindi poche ore dopo la trasmissione in Giappone della puntata arriverà qualche ora dopo anche in streaming. L’inizio della saga finale arriverà anche nell’anime, ma come anticipato ci sarà qualche pausa di mezzo. Voi cosa ne pensate di questa conclusione?

Fonte Comic Book