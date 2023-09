One Piece – Netflix: i potenziali nuovi personaggi della seconda stagione

One Piece ha ancora un volta dimostrato il suo valore e la sua superiorità rispetto alle altre serie, con l’adattamento il suo primo live-action. Conquistando il mondo con consensi importanti, e inaspettati, questo lo ha portato alla riconferma con una seconda stagione del live-action. Quindi la stagione 2 di One Piece è già in lavorazione anche perché alcuni produttori avevano detto di aver già scritto la sceneggiatura. E di conseguenza ci sono alcuni personaggi chiave del famoso franchise nato dalla mente di Eiichiro Oda che faranno il loro debutto nel live-action.

La prima stagione del live-action ha adattato la maggior parte degli eventi chiave della saga dell’East Blue. Ha quindi introdotto i primi componenti della ciurma di Rufy così come i primi nemici. La seconda stagione di One Piece riprenderà esattamente da dove si era interrotta, ossia quando Rufy e i suoi compagna hanno dichiarato i loro obiettivi principali nel viaggio verso la Rotta Maggiore. Da questo punto in poi ci sono alcuni archi principali iconici della serie. E saranno adattati con i nuovi episodi. A seconda della durata di questa nuova stagione e di quanto materiale la serie tenterà di ricoprire, ci sono alcuni personaggi chiave di One Piece che potrebbero fare il loro attesissimo debutto in quello che verrà dopo.

Tra questi ci sarà sicuramente Smoker, preannunciato esplicitamente con la scena post-credits del finale della prima stagione. Il viceammiraglio della Marina ha mostrato un grande interesse per Rufy dopo aver ottenuto la taglia più alta nell’East Blue. Il più atteso di tutti sarà però Tony Tony Chopper, già confermato da Oda stesso quando ha annunciato la seconda stagione del live-action. E se ci sarà Chopper, allora con tutta probabilità i fan potranno vedere anche Kureha, la dottoressa più abile di Drum. Infatti è lei che insegna a Chopper la medicina e a diventare un ottimo medico essere un medico. La cosa più interessante è che i fan sperano che sarà Jamie Lee Curtis a interpretare questo personaggio.

Sempre per lo stesso motivo di Kureha, è probabile anche la presenza di Re Wapol, il vero villain della saga di Drum incentrata su Chopper. Chiaramente la seconda stagione non potrà adattare solo gli eventi di Drum, per questo l’arco più atteso dai fan è quello di Alabasta. Quindi significa che potremmo aspettarci personaggi legati a questo arco iconico come Nefertari Vivi. Questo personaggio appare durante l’arco che precede Drum Island e viaggia per un po’ con i Cappelli di Paglia, dirigendo tutti verso il suo paese natale, Alabasta. E quindi, se parliamo di Alabasta, non può che essere presente quello che sarà il grande villain della seconda stagione, Crocodile.

Fonte – Comicbook