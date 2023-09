One Piece: Netflix condivide un “dietro le quinte” della serie live action

La serie Netflix di One Piece è stata un vero successo e oltre la qualità tecnica tra i tanti punti positivi, troviamo la cura e l’amore verso i dettagli e l’opera di Eiichiro Oda, così come possiamo ammirare da questo video condiviso da Netflix stessa che mostra una piccola parte del lavoro svolto dietro le quinte per questa serie live action.

Nel video possiamo sentire le dichiarazioni degli attori che discutono della vastità e della cura del set, che li ha catapultati immediatamente all’interno del mondo creato dalla mente di Eiichiro Oda. Nella clip scorrono anche le opinioni dei produttori e showrunner, innalzando ancora una volta il grande lavoro svolto da Netflix.

Il video mostra in timelapse una piccola parte del lavoro dietro la costruzione del set di questa bellissima serie in live action, mostrando ancora una volta tutto l’amore e la passione verso One Piece, che a questo giro ha davvero distrutto la maledizione dei live action.

Il dietro le quinte si concentra poi anche sulla mitica Going Marry, forse una delle cose più complesse da realizzare, specie se andiamo a considerare la sua importanza all’interno della storia, sia a livello visivo che concettuale. Oltre la descrizione possiamo anche ammirare visivamente parte della costruzione della nave, riuscendo a cogliere nei mini dettagli tutte le sue caratteristiche.

Poi si passa anche al Baratie, il ristorante galleggiante dove lavora Sanji. Il minuzioso lavoro di Netflix ha dato davvero i suoi frutti e ci troviamo a questo giro su una delle trasposizioni migliori di sempre. Oltre l’aspetto tecnico possiamo notare ampiamente tutto l’entusiasmo degli attori nel lavorare a questo progetto, e senza dubbio è uno dei segreti per realizzare un prodotto dal cuore così grande.

La prima stagione della serie è disponibile su Netflix con i suoi 8 episodi. Voi l’avete vista?

Fonte Comic Book