One Piece: la serie Netflix è ancora in testa dopo due settimane dall’uscita

Per la seconda settimana la serie live action di One Piece rimane salda nella top 10 di Netflix, alimentando maggiormente e avvicinando meticolosamente l’annuncio ufficiale per una seconda stagione. Nonostante sia già una grande vittoria per il genere dei live action, vedere una serie tratta da un manga solcare le classifiche di Netflix non ha prezzo e come accennato potrebbe anche dare il via libera ad altri adattamenti del genere.

Nella settimana dal 4 al 10 settembre, così come vediamo su Netflix inglese, la prima stagione di One Piece si posiziona addirittura al primo posto, con dei dati davvero interessanti. Al momento in cui scriviamo la prima stagione ha ottenuto circa 19,3 milioni di visualizzazioni nella seconda settimana, portando il numero totale dalla prima puntata a oltre 37,8 milioni.

Questi numeri sono letteralmente da capogiro e sembra ancora assurdo che non sia ancora stata confermata una seconda stagione. Tale informazione potrebbe non essere stata ancora condivisa per via degli scioperi della Screen Actors Guild/Writers Guild of America, quindi anche se confermassero non potrebbero comunque avviare i lavori.

Detto questo sono state comunque condivise delle informazioni non ufficiali al riguardo, dove i produttori e gli sceneggiatori hanno discusso di un materiale già pronto per la recitazione ma che, stando alle direttive Netflix non possono ancora avviare.

Gli scioperi stanno purtroppo devastando tutte le date di uscita di vari film e serie TV, visto che le case di produzioni e anche quelle in streaming, non vogliono venire incontro agli attori e gli sceneggiatori appunto, lasciando il tutto ancora con uno stallo non indifferente. La prima stagione di One Piece è da anni in lavorazione e il tutto è stato fortunatamente chiuso prima della vicenda.

I primi 8 episodi sono approdati sulla piattaforma il 31 agosto e da come avete visto stanno macinando dei record davvero incredibili. Voi avete visto la prima stagione del live action?

