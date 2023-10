Jujutsu Kaisen Cursed Clash è il prossimo titolo multipiattaforma dedicato al mondo creato da Gege Akutami, al momento in una fase delicata con la controparte manga. Come leggiamo su ANN Bandai Namco ha diffuso un video gameplay che mostra alcuni dettagli e oltre i combattimenti abbiamo anche avuto un assaggio della modalità storia, senza dimenticare la conferma della data di uscita.

Il gioco uscirà su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam il 2 febbraio 2024, quindi dobbiamo ancora attendere qualche mese prima di metterci su mano, ma forse a breve potrebbe anche essere pubblicata una demo, quindi restate sintonizzati sul nostro sito per nuove informazioni.

La modalità storia include alcune sequenze dagli archi “Curse Womb Must Die” a “The Origin of Blind Obedience”, nonché da Jujutsu Kaisen 0, da come possiamo vedere nel video in calce. Il titolo avrà un’edizione digitale deluxe che include DLC per i contenuti dedicati agli archi narrativi “Hidden Inventory/Premature Death”, incluso il minigioco Jujusta 2024 Baseball.

Jujutsu Kaisen Cursed Clash: analisi del gameplay e info complete del titolo

La Digital Ultimate Edition includerà inoltre un artbook digitale, una colonna sonora e gli abiti della prima sigla finale dell’anime. La Physical Collector’s Edition conterrà un esclusivo poster 12×22 con illustrazioni dell’autore della serie Akutami, e sarà disponibile solo nel negozio online di Bandai Namco Entertainment.



Da come vediamo anche dal video al momento i personaggi giocabili al lancio confermati sono Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki, Satoru Gojo, Ryomen Sukuna, Maki Zen’in, Toge Inumaki e Panda. Non serve dire che il gioco è un “classico” Bandai e come struttura quest’ultimo si basa sul combattimento a squadra.

Anche la grafica è molto semplice ma tutto sommato il risultato è buono e sembra davvero divertente come titolo, anche se è bello e gratificante se lo si gioca con una componente online o semplicemente con qualcuno con cui condividere il pad. Un video interessante di un gameplay promettente e dinamico, in attesa del 2024.

Fonte Anime News Network