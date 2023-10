Jujutsu Kaisen 238: la tecnica maledetta di Yuji è pronta a debuttare nel manga?

Il manga di Jujutsu Kaisen si trova in una fase molto delicata dell’arco narrativo attualmente in corso. Dopo gli ultimi sviluppi infatti sarà molto importante vedere come si muoverà e agirà Yuji Itadori sul campo di battaglia. Il protagonista del manga shonen ha da subito mostrato di avere una forza incredibile, motivo per il quale ha sopportato Sukuna all’interno del suo corpo. Tuttavia la sua forza era sicuramente accresciuta proprio dalla presenza del Re delle Maledizioni.

Infatti, dopo la loro separazione, molti lettori hanno messo in discussione la sua forza e il suo valore senza Sukuna. Tuttavia con il presente articolo vogliamo riportare che l’ultimo capitolo del manga, il 238, sembra pronto a rivelare la tecnica maledetta del protagonista. Infatti dopo aver scoperto la vera forma di Sukuna, le ultime pagine del capitolo ha mostrato l’incontro tra due volti familiari. E l’apparizione di Yuji ha sorpreso tutti.

Il protagonista principale di Jujutsu Kaisen si fionda verso Sukuna dal cielo mordendosi la mano, e il suo aspetto sembra diverso. Infatti i lineamenti del viso sono più nitidi. La mano che si morde presenta degli artigli che sono molto simili a quelli di Sukuna. Pertanto, i fan di Jujutsu Kaisen stanno già parlando del nuovo potere di Yuji, e se soprattutto si tratterà della sua Tecnica Maledetta.

Dopotutto, Yuji ha dato prova della sua forza fisica mescolando l’energia maledetta con le sue arti marziali. Ma chiaramente questo non basterà a sconfiggere Sukuna. Il protagonista avrà bisogno di un grande potenziamento per poter solo intimidire il Re delle Maledizioni. E solo una propria Tecnica Maledetta potrebbe permetterglielo. Dato il cliffhanger del capitolo 238, alcuni fan sono curiosi di sapere se Sukuna ha lasciato un segno tangibile all’interno di Yuji per dargli parte del suo potere. Al momento tutti i fan di Jujutsu Kaisen non attendono altro che una svolta concreta, dopo il colpo di scena clamoroso dello scontro tra Gojo e Sukuna.

Di fatto il Re delle Maledizioni ha sconfitto lo Stregone più forte del mondo, lasciandolo al suolo tagliato in due. Una fine assolutamente brutale oltre che inaspettata, visto l’apparente vantaggio iniziale di Gojo.

Fonte – Comicbook