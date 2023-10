Tra le uscite Planet Manga del 12 ottobre 2023 troviamo i nuovi volumi di alcuni dei serial più amati della casa editrice: Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight, Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas e City Hunter Rebirth, così come la conclusione di Excuse me, Dentist! – It’s Touching Me!

Inoltre, in coproduzione con l’etichetta Panini Comics, esce anche l’interessante Guida di Tokyo in Manga.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 12 ottobre 2023.

Le uscite Planet Manga del 12 ottobre 2023

The Elusive Samurai 6

Manga Mega 61

5,20 €

QUANDO DECIDE DI FARE SUL SERIO, IL RAGAZZINO PUÒ DIVENTARE ASSAI FASTIDIOSO…

Affrontare nemici sanguinari e subdoli politici è diventato il pane quotidiano per Tokiyuki, che ormai schiva minacce mortali come niente fosse. Nulla però gli ha insegnato a fronteggiare la gelosia del nipote di Yorishige…

City Hunter Rebirth 12

7,00 €

Agente 008 21

5,20 €

Giant Killing 57

5,50 €

Demon Slave 11

5,20 €

Excuse me, Dentist! – It’s Touching Me! 8

7,00 €

TRA UN EQUIVOCO E L’ALTRO…

Per ricostruire i rapporti tra la famiglia Shinju e la Kokuyo-kai, Tomori decide di invitare Takuma a casa sua, ma quest’ultimo è convinto di andare a chiedere la mano della bella dentista di cui si è innamorato. In più, c’è chi è convinto che stia per scoppiare una guerra fra clan rivali… La conclusione della Dental Yakuza Comedy più pazza dei manga.

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 7

Il Mito di Hades

Manga Saga 75

5,20 €

L’INIZIO DI UNA NUOVA FASE DELLA GUERRA SACRA

Avvertendo il peso delle nefaste conseguenze che la sua presenza sta comportando per i compagni, Tenma decide di abbandonare il Santuario, ma la sua fuga viene presto interrotta. Intanto, nel castello di Hades, intenzioni e ambizioni diverse si intrecciano nell’ombra…

Chainsaw Man 14

5,20 €

UNA VECCHIA, PERICOLOSISSIMA CONOSCENZA

Asa ha chiesto a Denji di uscire, invitandolo ad andare insieme all’acquario.

Il suo obiettivo è sedurre l’ignaro ragazzo e, come vuole il diavolo guerra, trasformarlo in un’arma. Più facile a dirsi che a farsi, soprattutto se qualcun altro ci si mette di mezzo…

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 22

Manga Hero 57

5,20 €

UN VOLUME PIENO DI SORPRESE E DI COSE LASCIATE IN SOSPESO CON CUI FARE I CONTI…

Se nel cielo all’improvviso appare un inquietante spirito maledetto che punta dritto verso di te, decisamente non è un buon segno. Se poi aggiungiamo che lo spirito in questione è un fantasma del passato, Maki sta per vedersela molto male.

La Guida di Tokyo in Manga

19,90 €

SEDICI MANGAKA ALLA SCOPERTA DELLA CITTÀ, QUARTIERE PER QUARTIERE. UN DOCU-MANGA REALIZZATO SECONDO LA MIGLIORE TRADIZIONE GIAPPONESE!

Un libro che unisce storie a fumetti e una guida con ogni genere di informazione per offrirvi le chiavi della capitale giapponese. Trenta capitoli in cui le piccole e grandi storie della Tokyo di ieri e di oggi si abbinano a consigli pratici, mappe, indirizzi, suggerimenti… Ogni quartiere ha la sua selezione di luoghi da non perdere! Oltre 800 immagini, 150 posti da esplorare, il tutto accompagnato da pagine manga da leggere, proprio come si fa con le serie più amate, con lettura all’orientale.