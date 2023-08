Chainsaw Man: l’incredibile record di vendite con soli 15 volumi

Il manga di Chainsaw Man continua la sua corsa verso nuovi record, intanto che arrivano conferme per il lungometraggio anime e la seconda stagione della serie targata Studio MAPPA. Anche se il manga continua la sua serializzazione, l’anime rimane ancora tutto segreto anche se i volumi di Chainsaw Man stanno stravolgendo le vendite ancora una volta.

Con soli 15 volumi all’attivo infatti, sono arrivati dei dati davvero interessanti in merito, così come leggiamo su Comic Book e @WSJ_manga su Twitter. Dopo la pubblicazione del volume 15 l’aggiornamento riguardante le vendite conferma che in circolazione ci sono circa 26 milioni di copie, dimostrando il come la storia di Fujimoto sia una delle più amate del momento.

“Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto ha raggiunto le 26.000.000 di copie in circolazione con 15 volumi.” Descrive il post in calce, la fonte ufficiale che ha confermato tale raggiungimento da parte della serie presente anche su MANGA Plus di Shueisha, anche se solamente in lingua inglese.

Se proprio vogliamo dirla tutta questa notizia di certo non è una sorpresa, visti i record infranti dal manga dopo la pubblicazione di una manciata di volumi.

La trasposizione anime di MAPPA nonostante abbia avuto delle critiche abbastanza pesanti da parte degli affezionati dell’opera di Fujimoto, ha comunque dato man forte alla controparte cartacea e anche per questo un manga di successo come Chainsaw Man ha avuto un ulteriore “boost”.

Questi 26 milioni di copie in circolazione riguardano ovviamente solo quelle distribuite in cartaceo, quindi in edizione fisica e non tiene conto degli acquisti del manga in digitale o delle letture fatte da MANGA Plus. Insomma, questa è solamente una piccola parte del record di Chainsaw Man, un’opera destinata solamente a salire sia a livello economico sia parlando di nuovo fandom.

In Italia è edito da Planet Manga mentre l’anime è possibile visionarlo su Crunchyroll. Avete visto la prima stagione? Cosa ne pensate?

