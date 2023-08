Chainsaw Man: Fujimoto pensa al ritiro dal disegno?

Chainsaw Man è uno dei manga shonen che ha completamente conquistato tutto il mondo l’anno scorso anche grazie alla prima stagione anime. E Tatsuki Fujimoto si è confermato tantissimo come mangaka. Oggi però riportiamo che pare che la decisione di Aka Akasaka, il mangaka di Oshi no Ko, di ritirarsi dal disegno sia esattamente quello che ambisce a fare Fujimoto.

Fujimoto in una recente intervista ha parlato del ritiro del co-fondatore di Studio Ghibli Hayao Miyazaki, e ha risposto alla domanda se esiste davvero un tempo in cui un mangaka smetta di funzionare. Fujimoto ha detto di noi non esserne sicuro. Tuttavia il mangaka di Oshi no Ko, ossia Akasaka aveva annunciato che avrebbe smesso di farlo. E alla luce di questo Fujimoto ha ammesso di averci pensato anche lui.

Akasaka ha anche scritto e disegnato il popolare manga Kaguya-sama: Love is War, raccolto in 28 volumi e con oltre 20 milioni di copie in circolazione. E Oshi No Ko è il suo manga successivo, il cui adattamento anime ha riscosso un successo inaspettato. Infatti gode del punteggio più alto di ogni episodio di sempre su Myanimelist. Questo manga infatti riesce ad attirare l’attenzione di tantissimi lettori in tutto il mondo per i suoi elementi sovversivi. Tuttavia questo manga seinen non è disegnato da Akasaka.

Infatti ha smesso di disegnare dal 2022, e a occuparsi dei disegni di Oshi no Ko è Mengo Yokoyari. Quindi a Fujimoto è stato chiesto se avesse mai preso in considerazione di ritirarsi dal disegno. Con la sua risposta ha sottolineato che gli mancherebbe lo stesso divertimento generato dalla sola trama o dal bilanciamento della trama e dei disegni. Mentre ha una visione piuttosto pessimista dello sforzo concentrato solo ed esclusivamente nel disegno.

Inoltre Fujimoto ha confessato che sarebbe capace di offrire un’impressione di mentalità ristretta al lettore solo attraverso i disegni. Questo va a scontrarsi con ciò che alcuni fan di Chainsaw Man percepiscono. Lo stile “semplicistico” di Fujimoto è stato osannato per la sua creatività, che porta alla luce la natura spesso cruenta e assurda di Chainsaw Man.

