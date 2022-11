Kaguya-Sama: Love Is War: Aka Akasaka non disegnerà più manga

Aka Akasaka, il mangaka del celebre Kaguya-Sama: Love Is War ha annunciato che non disegnerà più manga.

Questo non vuol dire che si ritirerà definitivamente dalle scene, ma il mangaka continuerà a lavorare solo come autore e non come disegnatore.

Parliamo di una notizia dal sapore agrodolce perché i fan del mangaka da un lato saranno dispiaciuti non vedere più nessuna tavola disegnata da Akasaka, tuttavia potranno riconoscere il suo stile dalle storie.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider MangaMoguraRE. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

"Kaguya-sama" creator Aka Akasaka revealed that he will retire from drawing manga now that Kaguya ended. He will only be an author of new works going forward.

He also reiterated that there's some big foreshadowing in Kaguya left that he wants to present in the best form possible pic.twitter.com/OUfRuTUy5U

