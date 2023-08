Le uscite targate Panini Comics del 3 agosto 2023 si limitano al terzo numero dell’edizione Integrale di Conan il Barbaro, che continua la riproposta dei primi storici numeri della serie Marvel dedicata al Cimmero scritta da Roy Thomas e disegnata da un giovane Barry Windsor Smith.

Proprio in questi giorni, negli Stati Uniti, ha esordito la nuova serie di Conan The Barbarian pubblicata da Titan Comics in partnership con Heroic Signatures, scritta da Jim Zub e disegnata da Rob de la Torre, che probabilmente sarà proposta sempre da Panini in futuro.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 3 agosto.

Le uscite Panini Comics del 3 agosto 2023

Conan il Barbaro 4

4,90 €

Contiene: Conan the Barbarian (1970) #13/16

Un altro poker di storie classiche del Cimmero, comprendente anche uno degli adattamenti Marvel più celebri di sempre: La figlia del gigante dei ghiacci! Ma il piatto forte di questo numero è il crossover in due parti tra Conan ed Elric di Melniboné, l’eroe albino nato dalla fantasia del romanziere Michael Moorcock! Bonus: l’origine di Starr l’Uccisore, il personaggio sword & sorcery con cui Roy Thomas e Barry WindsorSmith dimostrarono di essere pronti per Conan il Barbaro!