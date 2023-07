Studio Ghibli: How Do You Live Il film è da record al botteghino

Lo Studio Ghibli negli ultimi anni ha lavorato a un nuovo film: How Do You Live. Il lungometraggio anime è stata avvolto nel mistero fino a questo momento e come accennato negli scorsi articoli il reparto marketing non ha diffuso nessun materiale promozionale, accendendo ovviamente i dubbi del sensei Miyazaki.

Stando a quanto riportato da Comic Book il problema del marketing non era contemplato e forse il silenzio stampa è stata l’arma giusta per portare il pubblico al cinema. Durante l’apertura nel primo week end il film ha incassato 11,3 milioni di dollari, pari a 1,56 miliardi di yen. Ciò significa che How Do You Live è il secondo film dello Studio Ghibli che ha incassato di più in Giappone.

Come accennato il nome di Miyazaki associato a quello del Ghibli è ancora una garanzia e la trovata inerente alla non pubblicazione di trailer e immagini promozionali a quanto pare hanno condotto alla curiosità del pubblico, ancora amante e curioso del grande cinema d’animazione giapponese.

Ovviamente il noto regista si era preoccupato di questa manovra e l’assenza di materiale pubblicitario aveva fatto sorgere dei dubbi sull’uscita del film, ma come accennato il tutto è andato diversamente. Ora, visto che il lungometraggio è il secondo per incassi per quanto riguarda il Ghibli, dobbiamo vedere se quest’ultimo resisterà nel corso delle settimane, come fatto con gli altri capolavori.

Non sappiamo ancora nulla per la distribuzione italiana ma forse dopo la trasmissione dei vecchi film di Studio Ghibli al cinema in questo periodo estivo, arriverà anche la conferma ufficiale di Lucky Red in merito a “How Do You Live”. Non abbiamo visto trailer o key art “limpide”, quindi non sappiamo bene cosa aspettarci, anche se alla fine possiamo dedurre dai dettagli condivisi.

