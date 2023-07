How Do You Live? quanto dura il nuovo film dello Studio Ghibli?

How Do You Live? Il prossimo film dello Studio Ghibli vuole portare un concetto diverso al suo pubblico, cambiando alcune cose all’interno della sua poetica che da sempre lo contraddistingue. Il lungometraggio arriverà il mese prossimo nelle sale, e da come avete letto nelle scorse settimane non sarà pubblicato nessun materiale promozionale.

Ovviamente il tutto non è stato preso alla leggera visto che anche Miyazaki è abbastanza preoccupato di questa scelta. Senza dubbio il valore di una promozione è spesso l’arma vincente di alcuni prodotti data la sua valenza all’interno di un settore sempre in competizione; a proposito il regista ha comunque detto la sua:

“Mi chiedo se andrà bene il film senza la condivisione di nessuna pubblicità. Comincio a preoccuparmi. Io credo in lei, signor Suzuki. Ma sono preoccupato, tutto qui”. Il produttore vuole forse sfruttare questa scelta del silenzio come vera trovata di marketing incuriosendo il pubblico proprio in questo modo, voi cosa ne pensate?

Il film è previsto in Giappone il 14 luglio, senza ancora una data ufficiale per l’occidente. Stando alla fonte Comic Book il lungometraggio avrà una durata davvero consistente e non si distaccherà dalle altre pellicole Ghibli: parliamo di due ore e quattro minuti.

Il presidente di Ghibli, Toshio Suzuki si è poi esposto sulla scelta di non condividere alcun materiale promozionale per il film: “Per il marketing usiamo solo questa locandina”. Quindi, niente trailer o spot televisivi. E nemmeno annunci sui giornali. In fondo, credo che questo sia il desiderio latente degli spettatori. Secondo me in quest’epoca di così tante informazioni, la mancanza di informazioni è intrattenimento. Non so se funzionerà. Ma per quanto mi riguarda, io ci credo, quindi questo è ciò che sto cercando di fare”.

L’idea è chiara ma in un mondo dove le persone non danno peso alle cose è una scelta saggia per un film del genere? Diteci la vostra al riguardo.

Fonte Comic Book