One Piece – Netflix: lo showrunner parla della sua esperienza di lavoro con Oda

La serie live-action di One Piece ha riscosso un incredibile e inaspettato successo tra i fan. Netflix ha saputo offrire ai fan un prodotto di alta qualità e soprattutto fedele alla serie originale. E con il presente articolo vogliamo riportare una nuova dichiarazione di una delle menti dietro la serie Netflix. Stiamo parlando dello showrunner Matt Owens, il quale ha rivelato l’aspetto più sorprendente della collaborazione con il mangaka Eiichiro Oda.

La prima stagione del live-action del famosissimo One Piece ha introdotto i fan di tutto il mondo a una nuova interpretazione di Rufy. Il live-action di One Piece si concentra sugli eventi più importanti della saga del Mare Orientale, che vede il protagonista reclutare i primi membri della sua ciurma dei Cappelli di Paglia. Il successo riscosso oltre ad essere inaspettato, è stato così omogeneo in tutto il mondo da spingere Netflix a confermare una seconda stagione, già in lavorazione.

Una delle maggiori attrattive della serie live-action di One Piece è la forte fedeltà al manga. E lo showrunner, Matt Owens, ha dichiarato di lavorare sulla serie prima dell’inizio della stagione di Netflix. Ha rivelato che l’aspetto più sorprendente di tutto ciò è l’essersi divertito a lavorare e collaborare con Eiichiro Oda. Tutti sanno che il mangaka ha rappresentato un punto di riferimento indispensabile per dare vita al live-action.

“L’aspetto più sorprendente del lavorare con Oda è come siamo riusciti ad amalgamarci e a collaborare“, ha confessato Owens. Chiaramente non è rimasto sorpreso dall’impegno di Oda come esclusivamente informativo, ma si è rivelato essere anche divertente. E insieme hanno anche trascorso tantissimo tempo a parlare delle complessità di One Piece, dei personaggi, della storia e altri aspetti.

Mentre Owens ha sottolineato anche che lavorando con il mangaka, hanno sviluppato un rapporto di lavoro molto più stretto. “Abbiamo anche parlato molto di film, libri e anime. Abbiamo imparato come pensano gli altri ed è nata una partnership molto creativa“. È chiaro l’amore di Owens per One Piece, ma dopo aver collaborato con Oda, sente ha condiviso che attendeva con ansia i loro discorsi perché imparavano tanto gli uni dagli altri.

