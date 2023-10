One Piece: svelate le prime anticipazioni del capitolo 1095

Nel corso degli anni di serializzazione di One Piece, Eiichiro Oda ha sicuramente lavorato tanto sulla caratterizzazione dei personaggi. E infatti è proprio il punto di forza di questa serie shonen, in quanto il mangaka stesso ha rivelato che tende a dedicare subito spazio a un personaggio che gli piace particolarmente senza preoccuparsi troppo del dilungamento della trama. Ma dopo oltre 20 anni di serializzazione dopo il suo dubutto su Weekly Shonen Jump, One Piece si trova nel suo arco narrativo finale.

Dopo la conclusione della saga di Wano, Oda ha dato il via all’arco finale e da quando la saga dell’isola del futuro ha debuttato, il manga ha rivelato una serie di colpi di scena importanti e imperdibili per tutti i fan. Ed è quello che sta per accadere nel capitolo 1095 della serie shonen più amata di sempre. Con il presente articolo vogliamo infatti riportare le prima anticipazioni del capitolo 1095.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina X dell’insider OP_SPOILERS2023. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come si può vedere, il capitolo 1095 si intitola “Un mondo dove è meglio morire piuttosto che vivere” e avremo modo di scoprire qualcosa in più sulla terra nativa di Shanks il Rosso. Finalmente Eiichiro Oda si concentrerà su God Valley che al momento sappiamo fosse un’isola che 36 anni prima dell’inizio della narrazione, alcuni nobili mondiali e i loro schiavi furono attaccati dai Pirati Rocks. Garp quindi si alleò con Gol D. Roger per proteggerli.

Ne seguì uno scontro che portò alla sconfitta della famigerata ciurma. In questa occasione, i Pirati di Roger trovarono un forziere con all’interno Shanks, un bambino di un anno, che presero con loro. Ma il capitolo 1095 mostrerà, attraverso un flashback, che venne organizzato un torneo dai Draghi Celesti su quest’isola. L’obiettivo era di far combattere l’uno contro l’altro ogni tipo di essere vivente di ogni tipo di razza.

Ad un tratto si vedrà ancora una volta Fingerland, ma in versione giovanile. E quello che sorprenderà tutti i fan è che sarà esattamente identico a Shanks, ma con uno stile di capelli diverso, ossia non a forma di luna come visto nel capitolo 1086 e senza barba. Si scopre anche che God Valley apparentemente si trovava sul Mare Occidentale.

Il capitolo 1095 di One Piece rivelerà anche altri dettagli importanti sul passato di Kuma, in quanto sempre in un flashback si scoprirà come morì suo padre e soprattutto il nome della sua stirpe.