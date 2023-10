Tra le uscite manga Star Comics dell’11 ottobre 2023 si segnala l’uscita di One Piece Episode A, lo spin-off disegnato dall’autore di Dr. Stone Boichi, e di Shikimori’s Not Just a Cutie, commedia romantica firmata da Maki Keigo.

Inoltre, tornano le avventuredi Detective Conan con il numero 103.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics dell’11 ottobre 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics dell’11 ottobre 2023

DETECTIVE CONAN n. 103

di Gosho Aoyama

€ 5,20

IL PICCOLO DETECTIVE CON GLI OCCHIALI PIÙ AMATO DEL GIAPPONE E D’ITALIA!

All’albergo in cui soggiornano Sera e Mary arriva un allarme bomba! Mentre i pensieri di varie persone si intrecciano, Conan cerca il colpevole insieme all’avvocato Kisaki. Sarà poi la volta di andare al mare assieme ai Detective Boys! Ad accompagnarli, Subaru Okiya e Rumi Wakasa, tra i quali si crea un’atmosfera tutt’altro che distesa…

GIGANTIS n. 3

POINT BREAK n.279

di Kenichi Tachibana , Takayuki Yamamoto , Yoichi Komori

€ 6,50

IL NUOVO MANGA ILLUSTRATO DAL DISEGNATORE DI TERRA FORMARS!

In un momento di grande confusione, Gen decide di diventare un “gigantis”, ottenendo una forza straordinaria con cui affrontare uno dei terribili mostri che stanno gettando l’umanità nella disperazione. Nel frattempo, delle IAS infestano l’interno dell’aeroporto, e Kusagae si accorge della connessione tra il calore e quelle spaventose creature…

IN THE CLEAR MOONLIT DUSK n. 6

EXPRESS n.278

di Mika Yamamori

€ 5,90

DOPO IL SUCCESSO DI TSUBAKI-CHO LONELY PLANET, MIKA YAMAMORI TORNA CON UNA NUOVA, ELEGANTISSIMA OPERA!

Al matsuri estivo, Yoi e il senpai Ichimura si sono messi ufficialmente insieme. Il loro legame si rafforza ulteriormente durante le vacanze estive, grazie al viaggio a Kobe fatto assieme agli altri. Quand’ecco che Oji, che lavora con Yoi, inaspettatamente le si dichiara…!

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR n. 21

FAN n.288

di Aka Akasaka

€ 6,50

CHI SI INNAMORA… PERDE!

Per gli studenti dell’ultimo anno si avvicina il giorno della cerimonia del diploma, che sarà anche quello in cui Yu Ishigami otterrà da Tsubame Koyasu la risposta alla sua “dichiarazione”… Quale sarà? Inoltre, la famiglia Shirogane sta per traslocare! Per Kaguya potrebbe essere l’ultima occasione per visitare la casa dove vivono attualmente… Che qualcosa di nuovo stia per accadere anche ai due geni?

KAMISAMA KISS NEW EDITION n. 10

di Julietta Suzuki

€ 9,00

“Arrivi tardi! Ho già usato quella ragazza per nutrirmi”: la battuta provocatoria di Kirihito fa infuriare Tomoe… Come reagirà quest’ultimo alla vista della sua amata Nanami distesa immobile e priva di forze? Nel frattempo, Mizuki e Kurama sono accorsi a salvare Ami, ma l’insidiosa grotta di Unari è piena di trappole! Nel cielo tempestoso di Okinawa tornerà il sereno?! Quale sarà l’esito di questa burrascosa gita scolastica?

ONE PIECE EPISODE A n. 1

BIG n.88

di Boichi , Eiichiro Oda , Ryo Ishiyama , Sho Hinata , Tatsuya Hamazaki

€ 5,90

FRA GLI SPIN-OFF PIÙ ATTESI DI ONE PIECE, MAGISTRALMENTE DISEGNATO E INTERPRETATO DA BOICHI (DR. STONE)!

Ace Pugno di Fuoco, il fratello di Rufy Cappello di Paglia. Cosa celerà il misterioso passato di quest’uomo che ha inciso il proprio nome nella leggenda? Per la miriade di seguaci del maestro Oda, ecco un’uscita assolutamente imperdibile: l’adattamento manga del romanzo One Piece Novel A, impreziosito dalle pennellate incandescenti dell’impareggiabile Boichi, che ripercorre la vera storia dell’uomo vissuto con l’ardore e l’intensità del fuoco a partire dalla vigilia della nascita dei Pirati di Picche! E a rendere i due volumi della miniserie ancora più ghiotti, la sensazionale rivisitazione di alcuni leggendari capitoli dell’opera originale!

SHIKIMORI’S NOT JUST A CUTIE n. 1

DERE n.1

di Maki Keigo

€ 6,50

ARRIVA FINALMENTE IN ITALIA UNA DELLE ROM-COM PIÙ FRIZZANTI E AMATE DEGLI ULTIMI ANNI!

Izumi è in classe con la dolce Shikimori, la ragazza con cui si frequenta. Peccato che il povero Izumi sia un tipo davvero sfortunato al quale ne capitano di tutti i colori! Questa sua caratteristica provoca un’incredibile reazione nella dolce e affettuosa Shikimori, tanto da trasformarla… in una vera e propria dura!

Non perdetevi quest’adorabile commedia sentimentale che vi farà battere il cuore rovesciando ogni stereotipo sui rapporti di coppia!

TALES OF WEDDING RINGS n. 13

WONDER n.131

di Maybe

€ 6,50

SOLO IL ‘RE DEGLI ANELLI’ POTRÀ SALVARE IL LORO MONDO. MA PER FARLO… DOVRÀ SPOSARE 5 PRINCIPESSE!

Conclusa la battaglia contro il Re dell’Abisso, il mondo ha ritrovato la pace. Ben presto, però, nei diversi regni comincia a farsi strada un senso di inquietudine circa il potere del Re degli Anelli. Per non farsi coinvolgere in questa nuova situazione, Sato e le ragazze decidono quindi di fare un “viaggio di nozze” nel nostro mondo. E mentre le principesse cominciano a frequentare la scuola, Nephritis prenderà una decisione radicale nei confronti di Sato…

WHISPER ME A LOVE SONG n. 7

QUEER n.72

di Eku Takeshima

€ 6,90

Durante il loro appuntamento al matsuri estivo, Himari e Yori si sono dette apertamente cosa provano e per la prima volta, con i fuochi d’artificio a far loro da sfondo, le loro labbra si sono toccate. Tuttavia, a causa di un acquazzone improvviso, le due si rifugiano a casa di Yori e qui, per puro caso, si ritrovano a dover passare la loro prima notte insieme…