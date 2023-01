Detective Conan ha raggiunto un nuovo record mondiale di vendite

Real Sound, il sito di notizie di intrattenimento giapponese ha riferito recentemente che il manga Detective Conan di Gosho Aoyama ha raggiunto un importante record di vendite a livello mondiale. Oggi infatti abbiamo il piacere di riportare che il manga che si concentra sulle vicende di Shinichi Kudo ha registrato ben 270 milioni di copie in circolazione in tutto il mondo, comprese le copie non vendute.

Al momento Detective Conan, dopo tantissimi anni di serializzazione, è ancora in corso. Chiaramente conta più di 1000 capitoli raccolti in volumi. L’ultimo è il volume 102, che ha fatto il suo debutto in Giappone il 15 settembre 2022. Ad oggi non c’è una data per l’arrivo di questo volume in Italia ma saremo pronti ad aggiornarvi.

Il manga ha superato le 250 milioni di copie in circolazione in tutto il mondo nell’ottobre 2021, contemporaneamente all’uscita del 100° volume del manga in Giappone.

Detective Conan ha debuttato nel 1994 e dopo due anni, nel 1996, il manga ha ricevuto un adattamento animato. Il protagonista è il famoso Shinichi Kudo, uno studente liceale che, sogna di diventare un grande detective. Si ritrova spesso negli affari della polizia e riesce sempre a risolvere brillantemente anche i casi impossibili. Tuttavia un giorno, mentre si occupava di un caso troppo grosso, si ritrova improvvisamente bambino.

Il successo del lavoro di Aoyama ha avuto così tanto successo da aver ricevuto diversi film animati. Infatti il 26° film della serie, Detective Conan: Il Sottomarino di Ferro, uscirà in Giappone il 14 aprile.

Gosho Aoyama ha lavorato anche a diversi spin-off della serie, tratti dalla storia principale. Ricordiamo Zero’s Tea Time e Wild Police Story. Il primo, che gode della supervisione del maestro, si concentra sul personaggio di Tooru Amuro.

Per quanto riguarda Zero’s Tea Party, questo ha ricevuto un adattamento animato di sei episodi, andato in onda a livello internazionale il 29 luglio 2022.

Un altro progetto spin-off da ricordare è sicuramente Wild Police Story, scritto da Gosho Aoyama insieme alla collaborazione di Takahiro Arai che si occupa delle illustrazioni.

Questo spin-off permette ai lettori di immergersi nel mondo di Tooru Amuro e dei suoi compagni alla Scuola di Polizia del Dipartimento Metropolitano di Tokyo.

