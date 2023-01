Tra le uscite manga Star Comics del 25 gennaio 2023 si segnalano i primi volumi di Tokyo Aliens e From the Red Fog, oltre al diciottesimo numero di Dragon Ball Super e alla conclusione di Creamy Mami – La principessa Capricciosa.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 25 gennaio 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice, ricordandovi anche l’uscita della nuova edizione di Seven Deadly Sins in collaborazione con Gazzetta dello Sport.

Le uscite manga Star Comics del 25 gennaio 2023

CREAMY MAMI – LA PRINCIPESSA CAPRICCIOSA n. 7

AMICI n.296

di Emi Mitsuki , Studio Pierrot

€ 5,50

LA STORIA DI UNA MAGICA RIVALITÀ COME NON L’AVEVATE MAI LETTA!

Finalmente sono iniziate le riprese del film scritto da Kidokoro, che vede Megumi nel ruolo di protagonista! Mentre i preparativi proseguono regolarmente, l’assegnazione del ruolo della coprotagonista riscontra qualche difficoltà. Un giorno, però, davanti agli occhi della ragazza compare all’improvviso proprio Creamy, l’idol data per scomparsa ormai da tempo…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

DRAGON BALL SUPER n. 18

di Akira Toriyama , Toyotaro

€ 5,50

LA SAGA PIÙ FAMOSA AL MONDO TORNA CON STORIE INEDITE E SPETTACOLARI!

La battaglia tra Granolah, Goku e Vegeta arriva all’apice e alla fine Granolah cerca di sconfiggere Vegeta a costo di ferirsi a sua volta… Come andrà a finire? E quale sarà il misterioso passato di cui parla Monaito?

FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI n. 2

GHOST n.206

di Taro Nogizaka

€ 6,50

UN THRILLER PSICOLOGICO COME NON NE AVETE MAI VISTI!

Da Shinju Shinagawa, colpevole dell’omicidio del padre di Takuto, Arata vorrebbe riuscire a carpire il luogo in cui si trova una parte del cadavere che non è ancora stata ritrovata. Per poter continuare a incontrare la ragazza, sull’impulso del momento… le propone di sposarlo! La ragazza, però, sembra prendere le sue parole molto sul serio, tanto da metterlo un po’ alla volta con le spalle al muro…

FROM THE RED FOG n. 1

STORIE DI KAPPA n.319

di Mosae Nohara

€ 6,50

Nell’Inghilterra di fine diciannovesimo secolo, Ruwanda è il figlio adolescente di una feroce assassina. Cresciuto per anni confinato nel seminterrato di casa e sottoposto a indicibili crudeltà, il ragazzino un giorno riemerge dal buio e, col cuore colmo di solitudine, prende a vivere in mezzo agli altri. Che per lui sia l’inizio di una nuova vita? O l’inizio del risveglio… del sangue di famiglia?!

Giunge finalmente in Italia l’attesissimo primo volume di un’opera che in Giappone ha conquistato un’enorme popolarità in brevissimo tempo, un manga d’azione a tinte fortemente dark, con un protagonista oscuro e controverso come non se ne erano mai visti prima!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

MASHLE n. 9

TARGET n.127

di Hajime Komoto

€ 5,20

Respinto l’attacco di Innocent Zero, un nuovo nemico si staglia di fronte a Mash… Sono i test scritti di fine anno, in cui è una vera frana! Grazie all’aiuto dei suoi amici, però, scongiura il rischio di prendere delle insufficienze, che comporterebbero la sua espulsione dalla scuola. Nella prova orale che si tiene prima dell’esame finale per diventare Illuminati Divini, tuttavia, s’intromette improvvisamente una figura ostile alla sua presenza nell’istituto!

MOBILE SUIT GUNDAM 0083 – REBELLION n. 17

GUNDAM UNIVERSE n.85

di Hajime Yatate , Masato Natsumoto , Yoshiyuki Tomino

€ 6,50

Passato e presente si confondono nella testa del tenente Monsha, che si trova a rivivere uno spaventoso episodio della Guerra di Un Anno avvenuto nel cosiddetto Corridoio di Solomon. Il capitano Burning si presenta nuovamente davanti alla Quarta Squadriglia Immortale, ripetendo la vigilia di quel terribile scontro e trascinando Monsha nella visione di un’esperienza alternativa. Questa volta quale strada prenderà il corso degli eventi?

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION n. 6

di Nobuhiro Watsuki

€ 9,00

Hajime Saito, capogruppo della terza squadra della Shinsengumi nonché nemico giurato di Kenshin ai tempi del Bakumatsu, è riemerso dalle nebbie del passato per chiudere un conto in sospeso con il vagabondo. Ben presto, però, si scoprirà che lo scontro con Saito è solo l’inizio di qualcosa di molto più grande che riguarda il futuro dell’intero Giappone…

SOLO LEVELING n. 11

MANHWA n.88

di Chugong , DUBU(REDICE STUDIO)

€ 9,90

ARRIVA DALLA COREA LA NUOVA SPETTACOLARE FRONTIERA DEI WEBCOMIC! SIETE PRONTI A SALIRE DI LIVELLO?

Dopo aver salvato la seconda squadra d’assalto degli Hunters da morte certa e aver sbrigato la faccenda della rivalutazione, Jinwoo ha deciso di completare la sua scalata al Castello dei demoni. L’obiettivo è eliminare il re dei demoni, il più forte boss del castello. Ma all’orizzonte già appare un’altra terribile minaccia…

SWEET HOME n. 4

di Carnby Kim , Youngchan Hwang

€ 12,90

Cha Hyeonsu, Yun Jisu e Jeong Jaeheon architettano un piano per fuggire da Green Home, ma faticano a metterlo in pratica perché l’edificio pullula di mostri. Indecisi su come agire, a Hyeonsu torna in mente la conversazione online avuta con un tipo misterioso che probabilmente si trova al piano terra di Green Home. L’imperativo ora è rintracciare i sopravvissuti!

TOKYO ALIENS n. 1

STORIE DI KAPPA n.318

di NAOE

€ 6,50

Akira Gunji è un timido e goffo studente delle superiori che sogna di seguire le orme del padre, stimato poliziotto venuto a mancare quando era piccolo. Un giorno, sul treno per tornare a casa, si ritrova coinvolto in uno scontro fra un alieno dalle sembianze di un’anziana donna e Sho Tenkubashi, l’affascinante compagno di classe di Akira nonché… agente di polizia! Per quale motivo la polizia dà la caccia agli alieni? Quali verità nascondono? È possibile una convivenza pacifica con gli umani? Si alza il sipario sull’entusiasmante e accattivante serie di NAOE, dove fantascientifico e azione si mescolano insieme nella nuova serie rivelazione della rivista “G-Fantasy”!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET NEW EDITION n. 6

TURN OVER n.266

di Mika Yamamori

€ 5,90

Akatsuki si è dichiarato! Fumi non sta nella pelle dalla felicità, anche se l’idea che il suo primo ragazzo sia un uomo adulto con atteggiamenti da playboy consumato le mette un po’ d’ansia… Ad ogni modo, arriva il primo appuntamento!