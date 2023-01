The Seven Deadly Sins dal 24 gennaio arriva con la Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, in collaborazione con Star Comics presenta in edicola l’imperdibile serie The Seven Deadly Sins, il manga scritto e disegnato dal fumettista giapponese Nakaba Suzuki. 41 imperdibili volumi in un formato speciale con alette che narrano le avventure dei sette cavalieri soprannominati “Seven Deadly Sins” e della principessa Elizabeth.

Un misterioso “Cavaliere Arrugginito” si aggira nel regno di Liones, e si vocifera che si tratti di uno dei leggendari Sette Peccati Capitali un mitico gruppo di cavalieri che anni prima, si sono macchiati di orribili atrocità nel tentativo di prendere il controllo del regno.

È proprio questo misterioso cavaliere che si presenta alla taverna di un giovane avventore e del suo maiale parlante Hawk. Ma nulla è come sembra, ed è solo l’inizio delle avventure di Elizabeth, terza principessa del regno di Liones, alla ricerca proprio dei Sette Peccati Capitali per liberare il regno dal giogo dei Cavalieri Sacri.

The Seven Deadly Sins, Il primo numero dal 24 gennaio con un poster da collezione in regalo

L’ambientazione fortemente ispirata al ciclo bretone, ci trasporta in un mondo in cui gli umani e le creature magiche convivono, e in cui i “peccatori” non sono chi sembrano. Il manga ha debuttato in Giappone su Weekly Shonen Magazine di Kodansha nel 2011, ed è arrivato in Italia grazie a Star Comics.

Da quel momento ha acquisito sempre più valore per via della trasposizione anime pubblicata su Netflix, al momento alle prese con dei film volti a narrare le vicende successive della vicenda originale.

Ogni numero sarà disponibile nel formato speciale 13,7x20cm con alette e conterrà una cartolina con l’immagine di cover. Dal 24 gennaio il primo volume sarà in edicola con La Gazzetta dello Sport a 4,99 euro oltre al prezzo del quotidiano. In regalo con il primo numero un poster da collezione.

I successivi manga saranno disponibili ogni martedì in edicola sempre al costo di 4,99 euro oltre al prezzo del quotidiano. Per il lancio dell’opera è stata realizzata una campagna stampa, web e social curata da Zampediverse. Cosa ne pensate di questa nuova raccolta? Dopo i DVD di Naruto ecco che arriva una novità interessante.

Fonte Comunicato Stampa