The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh, online il poster e il nuovo trailer!

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh è il prossimo prodotto animato del franchise e ovviamente il pubblico appassionato non vede l’ora della sua uscita ufficiale su Netflix.

Anche se le notizie al riguardo non sono molte e per alcuni mesi il prodotto ha lasciato a bocca asciutta il pubblico, questa volta la nota piattaforma streaming tramite un nuovo evento in livestreaming condivide un nuovo trailer al riguardo, insieme a un bellissimo poster della nuova storia incentrata sul franchise.

Tadum, l’evento streaming in questione ha quindi mostrato una breve ma intensa clip al riguardo sul suo profilo Twitter ufficiale, che noi vi riportiamo tramite CB. L’attesa del pubblico si fa sentire visto le visualizzazioni di questo teaser trailer che al momento ammontano quasi a mezzo milione.

Da come potete vedere dal trailer che vi lasciamo in calce il lungometraggio animato sarà completamente in CGI e adotterà la stessa strada di Dragon Ball Super: Super Hero. Anche se il filmato dura 40 secondi sono anche presenti delle scene di battaglia con al centro Tristan, il figlio di Meliodas ed Elizabeth.

Hey, it's a fresh teaser trailer for The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 1!#TUDUM#TUDUMJapan pic.twitter.com/TXp6OLBdWf — Netflix Anime (@NetflixAnime) September 25, 2022

Da come potete leggere questo lungometraggio sarà diviso in due parti e la prima sarà disponibile su Netflix a partire dal mese di dicembre, così da regalare un bellissimo Natale al pubblico di appassionati.

Da quanto sappiamo la seconda parte non dovrebbe essere troppo distante dalla prima, anche se non è disponibile ancora una data ufficiale di uscita precisa. Tristan è al centro delle vicende e come accennato è il figlio dei due protagonisti principali di The Seven Deadly Sins: Meliodas ed Elizabeth.

Il ragazzo eredita entrambi i poteri dei genitori e quindi si ritrova ad avere sia la forza che la forma demoniaca del padre, sia quella da guaritrice della madre, così da entrare in un limbo da cui è difficile scappare.

Nel corso del suo viaggio verso il Castello di Edimburgo il ragazzo insieme a un nuovo gruppo di amici dovrà vedersela anche con se stesso, cercando di comprendere la strada giusta per la sua anima e il suo cuore. In calce il poster nuovo che conferma la data del film a dicembre.

"Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh" Part 1 Anime Film new key visual Premieres globally in December 2022 on Netflix. pic.twitter.com/lVRewWNBLD — Anime News And Facts (@AniNewsAndFacts) September 25, 2022

