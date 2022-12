Detective Conan: il nuovo film della serie sarà incentrato sulla tecnologia

Il sito web ufficiale di Detective Conan: Iron Submarine (Il sottomarino di ferro), ha rilasciato un nuovo teaser del film di recente. Si tratta del 26° film della serie e insieme a questo aggiornamento abbiamo anche il piacere di riportare i primi dettagli sulla storia del film.

Questo sarà incentrato sulla tecnologia e ricordiamo che debutterà in Giappone il 14 aprile dell’anno prossimo. In cima all’articolo è possibile dar un’occhiata al trailer.

La storia del film si svolge sull’isola di Hachijojima a sud del centro di Tokyo. Come accennato, le vicende saranno incentrate sulla tecnologia. Quindi molti ingegneri, da tutto il mondo, si riuniscono per assistere al lancio di un nuovo sistema.

Questo ha la capacità diche collegare tutti i sistemi di telecamere delle forze dell’ordine in tutto il mondo. In questo modo può consentire il riconoscimento facciale in tutto il mondo. Chiaramente anche Conan si dirige lì con un invito di Sonoko.

Riceve un messaggio da Subaru Okiya, che dice che un agente dell’Europol è stato assassinato in Germania dal Gin della Black Organization. Turbato, Conan visita la nuova struttura, giusto in tempo perché la Black Organization rapisca un’ingegnere donna, alla ricerca di dati importanti nella sua chiavetta USB.

Il nuovo film di Detective Conan sarà diretto da Yuzuru Tachikawa, che ha già lavorato per grossi titoli come Mob Psycho 100, Blue Giant e Death Parade. Per quanto riguarda invece la sceneggiatura, se ne occuperà Takeharu Sakurai.

Invece per quanto concerne al musica, ci sarà Yugo Kanno, già noto per il suo contributo per Detective Conan: La sposa di Halloween e Le bizzarre avventure di JoJo: Stardust Crusaders.

TOHO aveva anticipato che il film sarebbe uscito durante la Golden Week delle vacanze primaverili in Giappone, che si svolgerà dal 29 aprile al 5 maggio.

Detective Conan: La sposa di Halloween è il film più recente della serie di Gosho Aoyama. Il mangaka è al lavoro sul manga da tantissimi anni e detiene diversi record. Ma a quanto pare il maestro avrebbe già disegnato lo storyboard finale dell’ultimo capitolo delle avventure di Conan Edogawa.

Fonte – Anime News Network