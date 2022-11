Mob Psycho 100 e Dr.STONE sicuramente hanno già un posto nel cuore del pubblico appassionato, anche se come spesso accade le opere nipponiche non arrivano già doppiate in tutto il mondo e quindi chi non è avvezzo o abituato a leggere i sottotitoli le lascia perdere per un po in attesa del doppiaggio nella sua lingua.

Nonostante una fetta di pubblico ami determinate storie capita spesso che la costrizione nel leggere e guardare le immagini nello stesso momento possa dare fastidio e per questo molte serie in Italia diventano famose quando arriva il doppiaggio.

Dopo Demon Slayer, One-Punch Man, Attack on Titan e altri, la stessa Crunchyroll annuncia per la sua piattaforma il doppiaggio ufficiale di Mob Psycho 100 e Dr.STONE appunto, così come anticipato dal titolo dell’articolo.

Nel corso del tempo il doppiaggio ha avuto degli alti e bassi e al momento gli appassionati si dividono tra “puristi” e “nostalgici” dato che molte opere in terra nostrana sono diventate note e iconiche per via del doppiaggio. Guardasi One Piece, Dragon Ball o Naruto.

Mob Psycho 100 e Dr.STONE: Crunhyroll annuncia i doppiaggi in italiano

La notizia è stata confermata dalla stessa Crunchyroll sul loro sito e anche sui vari social ovviamente, a sorpresa per tutto il pubblico che sperava in una versione in italiano di questi bellissimi capolavori.

Da come potete leggere dal sito ufficiale abbiamo anche la data d’inizio ufficiale di questi due anime in versione italiana e al momento non possiamo che attendere. Trattandosi solamente di un annuncio non abbiamo neanche il cast ufficiale del doppiaggio anche se forse un’idea potremo già farcela, ma attendiamo buone nuove ovviamente.

Mob Psycho 100 ormai è alla terza stagione e il 5 dicembre avrà inizio con una puntata a settimana sulla nota piattaforma in versione doppiata appunto. Dr. STONE invece anch’esso disponibile sulla piattaforma streaming in tutte le sue stagioni arriverà sempre con un episodio a settimana doppiato in italiano dal 12 dicembre.

Quindi dal mese prossimo questi due anime arriveranno su Crunchyroll in una nuova “veste” ogni settimana, e doneranno quindi la possibilità di ascoltarlo in italiano a chi al momento non ha avuto ancora occasione di visionarlo.

