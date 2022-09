Nel corso dei mesi abbiamo acclarato che ottobre (o la stagione autunnale animata del 2022 ndr) sarà uno dei mesi più importanti per quanto riguarda il mondo degli anime, visto che tra vecchi e nuove serie abbiamo davvero un ottima scelta.

Senza ombra di dubbio tra i più importanti e anche interessanti troviamo Chainsaw Man, Gundam: The Witch From Mercury, Blue Lock, Housing Complex C, My Hero Academia, Spy x Family e anche altri ritorni di fiamma come Golden Kamui o Mob Psyco 100.

Tramite CB abbiamo tutta una lista interessante di anime di prossima uscita nei prossimi mesi, che compongono una scena anime davvero degna di nota e pronta a trascinare ancora più pubblico di quello già presente.

Tra le nuove proposte del palinsesto inerente al periodo autunnale del 2022 troviamo il tanto atteso e discusso Spy x Family, una delle storie più seguite e richieste degli ultimi mesi. Ricordiamo che Crunchyroll ha anche annunciato e confermato il doppiaggio della serie animata in italiano.

Tra le nuove proposte troviamo anche Housing Complex C, il nuovo anime del catalogo Toonami che sarà trasmesso dopo la mezzanotte sulla rete per adulti Adult Swim.

L’anime sarà un horror a tinte splatter e oltre la paura psicologica lo spettatore si ritroverà di fronte anche il disgusto vero e proprio. Il debutto è previsto sempre per ottobre.

Ecco gli anime più interessanti in uscita nel mese di ottobre 2022!

Proseguiamo poi con Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury, il prossimo anime del franchise che al centro, come protagonista avrà per la prima volta una ragazza. Di seguito arrivano sempre nello stesso mese il tanto amato Chainsaw Man, l’horror drammatico di Fujimoto insieme a una vecchia gloria degli anime: Bleach.

Blue Lock chiude questa bellissima lista, che preannuncia una stagione spettacolare volta agli anime più richiesti dal pubblico, nonché quelli più apprezzati di sempre specialmente nell’ultimo periodo.

Queste erano le nuove proposte e per chi stesse attendendo le nuove stagioni anime rimaste in sospeso nel corso dei mesi può stare tranquillo, dato che My Hero Academia 6 è in programma insieme a Golden Kamui 4, che anticipano ancora una volta una stagione autunnale molto promettente.

