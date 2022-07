Detective Conan: Gosho Aoyama ha già disegnato il capitolo finale

Detective Conan è tra i manga più longevi tra tutti e soprattutto uno dei gialli più amati e famosi al mondo. Di recente abbiamo riportato un aggiornamento che vedeva Gosho Aoyama e Eiichiro Oda protagonisti di un’intervista imperdibile. Non a caso sono i due mangaka che continuano a serializzare i loro manga da decenni e ci vuole ancora del tempo prima di vederne la conclusione.

Dopo aver riportato le diverse parole pronunciate da Oda fatte di confessioni e desideri, è arrivato il momento di Aoyama. L’aggiornamento arriva dall’insider WSJ_manga e di seguito ne riportiamo il contenuto:

The 'Final Chapter' talk begins at the end of the interview, with Aoyama revealing he has the storyboard pretty much drawn, and Oda stating again what we all know: this is the final stretch of the series. pic.twitter.com/ouUd9av5vD

