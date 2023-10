Tra le uscite J-POP Manga dell’11 ottobre 2023 si segnala il primo volume di una storia molto discussa, già presentata nel cofanetto da collezione, Cara Sacchan 1, seguito in punta di piedi da Dance Dance Danseur 18.

Continuiamo con I Quattro fratelli yuzuki 9, il dolcissimo Ice guy & cool girl 6, Kakegurui 16, Rent a girlfriend 17, Staygold 5 e Hina Change 3.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga dell’11 ottobre 2023.

Le uscite J-POP Manga dell’11 ottobre 2023

Dance Dance Danseur 18

di George Asakura

6,50€

Dopo un primo turno a dir poco intenso, sono arrivate le fasi finali dello YAGP! Mentre è dietro le quinte in attesa di esibirsi, Junpei viene sfidato dal suo rivale Saschko: chi riuscirà a vincere il Grand Prix otterrà il diritto di studiare con Blanco, mentre il perdente dovrà gettare la spugna e tornarsene a casa. L’istante prima di salire sul palco, Junpei decidere di comunicare una certa decisione al maestro Nakamura… Riuscirà il giovane ballerino a dare vita all’esibizione più sfavillante di sempre?

I Quattro fratelli Yuzuki 9

di Shizuki Fujisawa

6,00€

Sakura, la loro amica, è una bella ragazza nonché una studentessa modello che tutti mettono sul piedistallo ma, nonostante la sua apparente perfezione, ha un grande punto debole: non si trova a proprio agio con le sue coetanee. Quando le amiche si allontanano, saranno le parole di una persona inaspettata a salvare la situazione…

Ice guy & cool girl 6

di Miyuki Tonogaya

6,50€

Himuro invita Fuyutsuki a casa per la prima volta e i due si ritrovano a guardare un film horror insieme a Yukimi. Ma il batticuore dato dal film non è minimamente paragonabile a quello che Himuro sente nell’avere la donna che ama in casa sua…

Kakegurui 16

di Homura Kawamoto e Toru Naomura

6,90€

Kirari, Ririka e Mary. Le tre si riuniscono intorna al tavolo per quella che è, di fatto, la finale. L’ardente volontà delle due sorelle, l’autoconsapevolezza di Kirari che vacilla e la scelta di Yumeko, cacciata dai giochi… Come si concluderanno le elezioni per la presidenza del comitato studentesco? Ogni cosa sta per crollare in questo sedicesimo volume.

Rent a girlfriend 17

di Reiji Miyajima

5,90€

È il compleanno di Ruka e Kazuya esce per un appuntamento con lei! Per ripagarla del fatto di essere stata esclusa dal viaggio per l’ultima scena del film, Kazuya le promette di esaudire qualsiasi suo desiderio durante quella giornata. Una fidanzata provvisoria intraprendente, un bikini e una richiesta particolare sono gli ingredienti di questo volume!

Staygold 5

di Hidayoshico

6,90€

Hayato è tornato a casa, molto cresciuto, per la prima volta in due anni. Ormai non esprime più i suoi sentimenti a Yuji come un tempo e anche gli sguardi che gli rivolge sono cambiati… La rassegnazione, l’angoscia e la solitudine si impadroniscono dello zio mentre è in preda alla confusione per emozioni che ha difficoltà a definire. È allora che viene improvvisamente a conoscenza della decisione di Hayato di voler partire per gli Stati Uniti. I loro cuori distanti si riavvicineranno nuovamente in un quinto volume dalla tensione alle stelle.

Cara Sacchan 1

di Iori Asaga

6,90€

Kyosuke Katagiri si trasferisce a Tokyo dallo Hokkaido per frequentare l’università. Lui e la sua ragazza, Sachi Osanai, rimasta nella loro città d’origine, si frequentano da quattro anni. Solo che Kyosuke è sempre più attratto dalla sua vicina di casa, una donna sposata di nome Shino Kunikida, è supererà il limite… Questa storia d’amore travolgente porterà alla felicità o alla rovina?

Hina Change 3

di Gaku Kajikawa

6,90€

Hina e Ren sono due liceali che da bambini scoprirono di avere un potere straordinario: incrociando i mignoli, possono scambiarsi i corpi. Con il tempo i due amici si allontanano, finché un giorno Ren, ferito dal rifiuto dell’amico Makoto che non ricambia il suo amore omosessuale, decide di confessarsi con Hina. L’amica decide così di prestargli il proprio corpo e Ren, preso dall’impeto del momento, commette un grave errore.

RISTAMPE

Zelda Perfect Edition voll. 1, 2, 3 e 4

I misteri di Ron Kamonohashi voll. 1, 2, 3, e 4

Frieren – Oltre la fine del viaggio voll. 4 e 10

Pokémon – La Grande Avventura BOX (Vol.14-17)

Il Mio Matrimonio Felice 3

L’estate in cui Hikaru è morto 1 e 2

Initial D 1

Le Rose di Versailles – Lady Oscar collection 3 e 4

USCITE DIGITALI

Call of the Night 6 e 7

Komi can’t communicate 3

Blue Giant 1 e 2