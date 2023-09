Tra le uscite J-POP Manga del 27 settembre 2023 si segnala volume autoconclusivo Mio marito dorme nel freezer di Misaki Yazuki.

Finalmente Nana ha incontrato l’uomo dei suoi sogni, colui con il quale potrà realizzare il grande desiderio di convolare a nozze. Purtroppo la realtà è tragicamente distante dalle sue rosee fantasie e il matrimonio diventa presto un vortice tremendo di violenze. Finché, stremata, la donna decide di liberarsi dalla trappola… uccidendo il marito e nascondendone il cadavere nel congelatore. Cosa potrà mai andare storto?

Cara Sacchan, prima opera della sensei Iori Asaga a essere tradotta in Italia, mette in scena le difficoltà di tenere in piedi una relazione a distanza tra tradimenti, ricatti sentimentali e tutto ciò che può conseguire da un sentimento forte quanto pericoloso come l’amore. La miniserie sarà disponibile in quattro volumi contenuti in un elegante cofanetto da collezione.

Sarà inoltre disponibile dal 27 settembre anche l’atteso BL Touching your night di Moyori Mori, la storia di un incontro catartico tra due anime avvolte, ognuna a suo modo, da un mondo di oscurità: un ragazzo non vedente e un sicario che non riesce a uccidere.

Tokyo Revengers arriva all’attesissimo volume 30 e continuano Danmachi – Light Novel 14, Il Mistero di Ron Kamonohashi 7, Madk 3, Medalist 3, Re: Zero Stag. IV– 03, Blood Bank stagione II – 3 e Harahara Sensei 4.

Dal genio dell’animazione Ryan Lang (Doctor Strange, Guardians of the Galaxy Vol. 2, Avengers: Endgame, Oceania) arriva per Edizioni BD il volume autoconclusivo Issunboshi, un’originale e moderna rivisitazione di una storia classica del folklore giapponese.

In un Giappone feudale dove le creature del mito e del folklore sono reali, un demone si propone di riforgiare un’antica arma per conquistare il mondo. L’unica persona che può fermarlo è un aspirante samurai alto tre spanne, che è legato all’ultimo e più importante pezzo dell’arma.

Dopo l’esordio digitale su Tacotoon, Punk truffle di Jacopo Moruzzi arriva anche in cartaceo a marchio Edizioni BD. La raccolta dei funghi più folle di sempre ha inizio!

E per finire in bellezza, si conclude Once & Future con il quinto volume della serie. Riusciranno Duncan e sua nonna Bridgette a riportare l’Inghilterra alla normalità?

Le uscite J-POP Manga del 27 settembre 2023

Mio marito dorme nel freezer

di Misaki Yazuki e Hyaku Takara

16,00€

Dopo il matrimonio, Nana sopporta la violenza del marito Ryo per anni, finché una notte decide di ucciderlo. Nascosto il cadavere nel congelatore, può infine godere della propria libertà… o almeno così crede. La mattina seguente, come se nulla fosse successo, suo marito si ripresenta a casa. Ma com’è possibile, se il suo corpo è ancora nel congelatore?

Cara Sacchan

di Iori Asaga

27,60€

Kyosuke Katagiri si trasferisce a Tokyo dallo Hokkaido per frequentare l’università. Lui e la sua ragazza, Sachi Osanai, rimasta nella loro città d’origine, si frequentano da quattro anni. Solo che Kyosuke è sempre più attratto dalla sua vicina di casa, una donna sposata di nome Shino Kunikida, è supererà il limite… Questa storia d’amore travolgente porterà alla felicità o alla rovina?

Touching your night

di Moyori Mori

6,90€

Chinatsu è stato cresciuto da una famiglia di sicari, ma è incapace di uccidere a causa di un trauma: la morte del fratello, che si è spento proprio tra le sue braccia. Quel giorno, a salvarlo fu la presenza di Kasumi, un ragazzo che segnerà il suo destino. Anni dopo, le loro strade si incrociano di nuovo quando Chinatsu salva Kasumi da un tentativo di rapina e scopre che quest’ultimo è non vedente. Anche se sa che dovrebbe stargli lontano, Chinatsu si sente spinto ad accompagnarlo a casa…

Tokyo Revengers 30

di Ken Wakui

6,50€

Lo scontro tra la seconda generazione della Tokyo Manji Gang e la Kanto Manji Gang entra nel vivo e per Takemichi arriva il momento del tanto atteso confronto con Mikey. Riuscirà il nostro eroe a scoprire l’origine dell’impulso oscuro di Manjiro e a salvarlo? Mentre la battaglia conclusiva infuria, tutti i nodi vengono al pettine…

Danmachi – Light Novel 14

di Fujino Omori

14,00 €

L’oracolo della disperazione non è finiuto. Al ventisettesimo piano, dove si era tenuto il banchetto della calamità, si genera un. uovo mostro irregolare. Con la via di fuga bloccata, il party di Lili è costretto ad affrontare un’avventura in assenza di Bell.

Il Mistero di Ron Kamonohashi 7

di Akira Amano

6,50€

Durante un servizio fotografico notturno, insieme ai palloncini che stringe in mano un pagliaccio, fluttua in aria una testa mozzata, che però scompare subito alla vista! Sarà vero o soltanto un’illusione?! Nell’ardore della competizione contro Occhio di Falco Kawasemi, Amamiya rinuncia al giorno libero per indagare insieme a Toto…

Madk 3

di Ryo Suzuri

6,90€

Àdditato come un pervertito a causa delle sue inclinazioni, Makoto ha sofferto in solitudine per anni. Un giorno, un po’ scettico, usa una formula trovata in un grimorio per evocare l’arciduca del mondo dei demoni, J. Con lui realizza i suoi desideri più nascosti ed è ormai rassegnato a morire, ma in cambio della sua anima rinasce come essere demoniaco, iniziando una seconda vita sotto la “protezione” di J. Le crudeli lezioni del suo mentore fanno crescere in lui il desiderio di impadronirsi dei segreti del mondo dei demoni, soprattutto perché così avrà J in suo potere. Conquistare e possedere, amare e odiare: nella mente di Makoto tutto si confonde in un turbine malsano…

Medalist 3

di Tsurumaikada

6,90€

La gara del Giappone occidentale, la prima trasferta per Inori e Tsukasa. Si radunano unno dopo l’altro gli “aspiranti geni”, con cui un giorni ci si sfiderà ai campionati nazionali, primi fra tutti Ema e il suo coach Jakuzure di Kyoto! Apprese due tipologie di salto doppio, sfruttando un allenamento speciale in cui Tsukasa ha fatto uso della sua capacità di osservazione, Inori si confronterà con le nuove rivali!

Re: Zero – Il santuario e la strega dell’avidità 03

di Tappei Nagatsuki, Yu aikawa e Haruno Atori

6,50€

Subaru Natsuki, un liceale trasportato all’improvviso in un altro mondo, raggiunge insieme a Emilia il Santuario, enigmatico villaggio in cui lo attendono Ram e Roswaal. Lì scoprirà che, per liberare quel luogo dalle catene che lo imprigionano, è necessario sottoporsi all’Ordalia, una prova dal meccanismo inaspettato…

Blood Bank Stag. 2 Vol. 3

di Silb

9,90€

In un mondo dominato dai vampiri, il potere si concentra nelle “Blood Bank”, istituti che dispensano sangue umano a loro piacimento, One è un umano schiavo come tutti i suoi simili, impiegato in una di queste banche, nonostante non desideri altro che una vita grigia e tranquilla, il suo sogno si infrange quando incontra Shell, potente e bellissimo vampiro che lo coinvolge in una relazione pericolosa ed eccitante, contro ogni norma sociale…

Harahara Sensei 4

di Takakuchi Yanagi

7,50€

Azusa Tsukumo, una modesta e timida professoressa di chimica, vive la sua vita incastrata in una regione di campagna, ma la sua quotidianità viene stravolta quando Ruka, sua sorella minore, sparisce misteriosamente. Una volta giunta a Tokyo in cerca di risposte, incontra un inquietante yakuza… Quale sarà il destino di Azusa che, pur di ritrovare la sua amata sorella, è pronta a buttarsi a capofitto nel mondo della malavita, facendo della chimica la sua arma?

– Edizioni BD –

Issunboshi

di Ryan Lang

22,00€

In un lontano Giappone feudale, gli uomini vivono in pace al fianco di spiriti e demoni… finché uno di questi ultimi non si mette alla ricerca di un’antica arma che gli permetta di soggiogare il mondo intero. L’unico in grado di fermare il suo piano è un ragazzo alto pochi centimetri ma dal cuore immenso, e che ha un legame misterioso con la sacra arma!

Once & Future 5 – La Terra Desolata

di Kieron Gillen e Dan Mora

15,00€

È la vigilia di Natale e tutti i Re sono determinati a fare loro la mitica Excalibur, per conquistare il ruolo di unico e vero sovrano d’Inghilterra. Ma se nessuno di loro avesse davvero la forza di impugnare la leggendaria spada? Dopo tanti conflitti, ci sarà finalmente la pace o a reclamare il trono sarà una figura inaspettata? Tra rituali misteriosi e battaglie epiche, su Bridgette e Duncan incombe finalmente l’eredità della loro famiglia: il destino che stanno per raccogliere avrà un lieto fine o l’ultima pagina della loro avventura deve ancora essere scritta?

Punk Truffle

di Jacopo Moruzzi

16,00€

I misteriosi boschi dell’Appennino celano tesori inestimabili e la giovane Silvia Sberla, accompagnata dal fedele amico Brodino, è decisa a trovare il più prelibato di tutti: il mitico Triplo Tartufo Carpiato. Un’impresa all’apparenza impossibile ma, come il nonno di Silvia ama sempre gridare prima di ordinarsi un altro grappino: “Un vero montanaro non si arrende mai!”. Tra personaggi bizzarri, lotte folli e battute esplosive, un racconto dissacrante e originalissimo, sospeso tra avventura e pazzia.

