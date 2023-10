Spy x Family: svelato il numero ufficiale di episodi della seconda stagione

Spy x Family ha finalmente fatto ufficialmente il suo ritorno sul piccolo schermo con la seconda stagione dell’anime. Proprio come l’anno scorso quando ha debuttato con la prima stagione, anche quest’anno farà parte del programma degli anime della stagione autunnale di quest’anno. E con il presente articolo vogliamo riportare il numero ufficiale degli episodi della seconda stagione dell’anime adattato da CloverWorks e Wit Studio.

La prima stagione di Spy x Family ha riscosso un successo esplosivo l’anno scorso, portando il manga a crescere in termini di vendite. E questo ha portato alla conferma di una seconda stagione anime subito dopo la fine della prima. I fan potranno contare sul ritorno dello staff e del cast della prima stagione dell’anime e scoprire il numero totale di episodi.

La stagione anime di debutto contava 25 episodi in totale, divisi in due parti. Ma la stagione 2 avrà sorprendentemente solo 12 episodi. Parliamo di meno della metà degli episodi della prima stagione, ma questa scelta potrebbe essere dovuta a diversi fattori. Di fatto non bisogna dimenticare quello più importante, ossia l’imminente uscita del film d’esordio, Spy x Family Code: White.

Tornando a parlare dell’adattamento anime il primo episodio della seconda stagione di Spy x Family si intitola “Pediniamo papà e mamma“. Ha debuttato il 7 ottobre ed è possibile guardarlo su Crunchyroll sottotitolato in italiano. Questo episodio si apre con Yor che viene colpita durante una sua missione e sembra infelice quando torna a casa. Loid crede che il suo umore evidentemente demoralizzato, sia legato all’insoddisfazione del loro matrimonio fittizio. E per rimediare le propone un appuntamento diverso dal solito.

Il manga si Spy x Family, serializzato sulla rivista digitale Shōnen Jump+ di Shūeisha dal 2019, è scritto e disegnato dal mangaka Tatsuya Endo. E il mangaka sarà direttamente coinvolto nella realizzazione del primo film anime della serie. Intitolato Code: White, farà il suo debutto ufficiale il 22 dicembre di quest’anno. Il lungometraggio presenterà una storia originale scritta da Tatsuya Endo, che supervisionerà anche la produzione e curerà il character design.

