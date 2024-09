One Piece – Netflix: svelato il casting di Nico Robin

One Piece di Netflix ha ufficialmente scelto l’attrice che interpreterà Nico Robin per la seconda stagione. La seconda stagione del live-action di One Piece è ora in lavorazione e le riprese per i nuovi episodi sono ufficialmente iniziate. Il cast per la nuova stagione si è andato man mano delineandosi in previsione di tutti i nuovi archi narrativi che saranno adattati dal manga di Eiichiro Oda. Ma ci sono alcune novità principali che i fan hanno atteso di conoscere con molto desiderio perché ci sono alcuni personaggi chiave i cui attori devono ancora essere annunciati.

Il mangaka della serie shonen, Eiichiro Oda, ha precedentemente aggiornato i fan sui progressi della seconda stagione di Netflix all’inizio di questa estate anticipando ai fan che sarebbero stati aggiornati sulle novità dei casting sui nuovi personaggi, tra cui il più atteso Tony Tony Chopper,

Mentre altri attori che interpreteranno nuovi personaggi come Bibi, sono stati rivelati, adesso si scopre finalmente che Lera Abova sarà l’attrice che interpreterà Nico Robin nella seconda stagione del live-action. La rivelazione arriva da Netflix, che ha pubblicato un articolo di TADUM che descriveva in dettaglio la scelta del cast.

Quindi Lera Abova si unirà ai seguenti attori e i loro rispettivi personaggi:

Daniel Lasker che interpreterà Mr. 9

Camrus Johnson che Mr. 5

Jazzara Jaslyn nel ruolo di Miss Valentine

David Dastmalchian che sarà Mr. 3

Clive Russell nel ruolo di Crocus

Werner Coetser in Dorry

Brendan Murray nei panni di Brogy

Callum Kerr nel ruolo di Smoker

Julia Rehwald come Tashigi

Rob Colletti come Wapol

Ty Keogh come Dalton

Katey Sagal come Dr. Kureha

Mark Harelik come Dr. Hiriluk

Sendhil Ramamurthy come Cobra Nefertari

Charitha Chandran come Vivi Nefertari

La seconda stagione di One Piece è ora in fase di riprese, ma non c’è ancora una data di uscita o potenziale período di uscita della seconda stagione. Sappiamo però che la prossima stagione della serie live-action, adatterà gli archi narrativi di Loguetown, Reverse Mountain (Twin Cape), Whiskey Peak, Little Garden e Drum Island dalla serie manga originale di Eiichiro Oda.

Nico Robin è uno dei personaggi più importanti nella storia di One Piece. Debutta nel manga per la prima volta sotto le mentite spoglie di Miss All Sunday e membro di alto rango della Baroque Works.

