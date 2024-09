Dragon Ball Daima: Janemba diventerà canonico nel nuovo anime?

Dragon Ball Daima amplierà il mondo di Dragon Ball con un nuovo anime in arrivo il mese prossimo, e sarà il momento perfetto per rendere canonici alcuni personaggi. Uno di questi porrebbe essere il villain preferito dai fan, Janemba. Dragon Ball celebrerà il 40° anniversario dal debutto del manga di Akira Toriyama sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, e lo farà con un nuovo progetto anime. I fan rivedranno Goku e i Guerrieri Z tornare sul piccolo schermo pronti a immergersi in un’avventura completamente nuova ed entusiasmante.

Daima vedrà Goku e il Supremo Kaiohshin dover esplorare le profondità del Reame dei Demoni per reagire ad una nuova cospirazione che ha trasformato loro e il resto dei Guerrieri Z in versioni Mini di loro stessi. Sebbene questa sia già una prospettiva entusiasmante, dato che i fan si preparano a scoprire ogni sorta di novità in Dragon Ball, c’è un grande nome del passato che sarebbe perfetto se diventasse canonico. Si tratta di Janemba.

I materiali promozionali per Dragon Ball Daima hanno rivelato alcuni dei nuovi personaggi ideati dal defunto Akira Toriyama, e introdurranno nuovi livelli al canone. Proprio come i fan hanno visto con gli Dei e gli Angeli introdotti in Super, c’è già una chiara gerarchia all’interno dei nuovi abitanti del Reame dei Demoni. Tra questi ci sono Gomah, Degesu e Dr. Arinsu e uno di loro è al comando e probabilmente rappresenterà una grande minaccia.

Non sarebbe assurdo parlare di Janemba canonico. In Dragon Ball Z: Fusion Reborn, Janemba è stato introdotto nella serie come l’epitome del male, generato da una macchina per la pulizia delle anime rotta. Il male all’interno dell’umanità si è accumulato per un lungo periodo di tempo formando il cuore di un mostro che ha preso il controllo del corpo di un demone diventando un mostro enorme che Goku ha dovuto affrontare all’inizio del film.

Questo enorme mostro giallo si trasforma quindi in un nemico più grande di un essere umano e la lotta contro questo demone all’Inferno inizia a deformare la realtà. Il film è spesso tenuto in grande considerazione dai fan per la feroce minaccia che Janemba rappresenta, ma anche a causa di tutto il potenziale che deriva dall’origine di Janemba. Poiché proviene dall’Inferno, i nemici sconfitti nel franchise iniziano a fuoriuscire e a causare di nuovo problemi. Ed è qualcosa che si potrà ripetere in Daima.

