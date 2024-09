Dragon Ball Daima: un nuovo Kaioshin misterioso debutterà nell’anime

Dragon Ball Daima farà il suo attesissimo debutto l’11 ottobre di quest’anno e recentemente è stato rilasciato un nuovo trailer. Questo ha rivelato alcune novità, tra cui un misterioso nuovo Kaioshin come nuovo personaggio. Daima sarà una nuovissima serie anime che racconterà una storia mai vista prima nel franchise di Akira Toriyama. E ciò significa che ci saranno un sacco di nuovi personaggi e opportunità per espandere il più ampio franchise di sempre. Mentre i fan hanno conosciuto tutti i tipi di divinità, angeli e universi nei titoli precedenti, sembra che questo prossimo anime espanderà di più i demoni.

Daima ha rivelato un nuovo sguardo al prossimo anime prima della sua premiere di ottobre, anticipando che la nuova storia esplorerà il Reame dei Demoni. Questo non ha solo rivelato alcuni nuovi personaggi demoniaci in arrivo, ma ha anche presentato un misterioso e nuovo Kaioshin. Quindi chi sarà questo nuovo essere divino?

Dragon Ball aveva in passato già rivelato il Reame dei Demoni in voci non canoniche, quindi questa sarà la prima vera esplorazione di come appare questo nuovo regno. Se Daima è ambientato prima degli eventi di Dragon Ball Super, il che è altamente probabile considerando che Beerus o Whis non sono presenti in alcun materiale promozionale, allora questo potrebbe essere la prima volta che Goku esplori questo lato del regno spirituale.

Questo nuovo Kaioshin probabilmente sta lavorando con qualsiasi grande villain che Dragon Ball Daima tiene ancora nascosto da queste ultime rivelazioni. Ed è probabilmente uno dei motivi per cui Goku e gli altri sono stati trasformati magicamente in versioni più piccole di loro stessi. Questa misteriosa nuova figura avrà di sicuro qualche piano in atto, quindi sarà interessante vedere come si svilupperà.

Ricordiamo che Daima debutterà l’11 ottobre in Giappone, ma al momento non ci sono informazioni o dettagli su una data di uscita internazionale o su quale piattaforma streaming sarà rilasciato. Il compianto mangaka di Dragon Ball Akira Toriyama ha contribuito a creare la storia principale originale e i design dei personaggi. Yoshitaka Yashima e Aya Komaki stanno dirigendo la serie per Toei Animation, Katsuyoshi Nakatsuru adatterà i design di Toriyama per l’animazione e Yuuko Kakihara sta supervisionando e scrivendo le sceneggiature.

Fonte – Comicbook