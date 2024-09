Dragon Ball Daima: annunciata la data ufficiale di uscita

Dragon Ball Daima, dopo diversi mesi di aggiornamenti e attese, ha finalmente una data di uscita ufficiale per la sua première questo autunno. Daima sancisce il tanto desiderato atteso di Goku e dei Guerrieri Z sul piccolo schermo, e si tratta di un nuovissimo anime ambientato nell’universo di Dragon Ball. Il progetto anime vuole celebrare il 40° anniversario del manga di Dragon Ball del defunto Akira Toriyama. Questo nuovo anime presenterà una nuova forma di Goku che affronterà nuove avventure mai viste prima nel franchise. Mentre ci sono ancora molte domande su cosa i fan potrebbero aspettarsi da questa nuovissima serie, non ci sono più domande su quando esattamente Daima debutterà finalmente in Giappone.

Come riportato da Mantan Web, Fuji Television ha annunciato che la trasmissione di Dragon Ball Daima sarà lanciata in Giappone venerdì 11 ottobre. Al momento. però, non ci sono informazioni sulla data di uscita al di fuori del Giappone, tanto meno quali saranno le potenziali piattaforme di streaming su cui sarà disponibile. Tuttavia tutti i fan da ogni parte del mondo saranno entusiasti di questo aggiornamento e anche di sapere che il primo episodio della serie conterrà dieci minuti extra.

Dragon Ball Daima debutterà l’11 ottobre in Giappone, e sarà un evento molto toccante per i fan, che omaggeranno non solo i 40 del manga, ma anche il compianto Akira Toriyama. Il mangaka ha contribuito a creare la storia principale originale e i design dei personaggi per Dragon Ball Daima. Yoshitaka Yashima e Aya Komaki saranno i registi della serie per Toei Animation, Katsuyoshi Nakatsuru adatterà i design di Toriyama per l’animazione e Yuuko Kakihara supervisiona e scrive le sceneggiature.

L’unico doppiatore al momento confermato è Masako Nozawa, che tornerà per dare la voce ancora una volta a Goku. Akira Toriyama aveva già anticipato la storia originale di Dragon Ball Daima prima della sua scomparsa:

“A causa di una cospirazione, Goku e i suoi amici vengono rimpiccioliti. Per sistemare le cose, partiranno per un nuovo mondo! È una grande avventura con un’azione intensa in un mondo sconosciuto e misterioso. Dal momento che Goku deve compensare le sue piccole dimensioni, usa il suo Power Pole per combattere, cosa che non si vedeva da molto tempo“.

Fonte – Comicbook