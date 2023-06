Spy x Family: svelato il primo trailer del film CODE: WHITE

Durante l’ultimo Jump Festa, Spy x Family si è reso protagonista di due annunci molto importati. Il primo riguardava la seconda stagione animata del manga scritto e disegnato da Tatsuya Endo, mentre il secondo confermava il primo lungometraggio anime della serie. Sia la seconda stagione che il film debutteranno quest’anno, quindi nel 2023.

Per quanto riguarda il film, si intitola Spy x Family: Code White ed è il primo lungometraggio del franchise di successo. Il debutto del film è previsto per il 22 dicembre di quest’anno. Con il presente articolo vogliamo riportare che i due studi di animazione Wit Studio e CloverWorks hanno condiviso il primo trailer del film, visibile in cima al presente articolo. Insieme al trailer, riportiamo di seguito anche la nuova key visual di CODE WHITE.

Come si può vedere, il trailer presenta molti volti familiari, tra cui ovviamente, la famiglia Forger. Loid, Yor, Anya e persino Bond tornano a mostrarsi in questo trailer, mettendo in mostra i loro poteri segreti.

Chiaramente le vicende che avranno luogo in Spy x Family: Code White saranno incentrate sulla famiglia Forger. Anya, Loid e Yor saranno impegnati in un viaggio, ma le cose non andranno come previsto. Il lavoro segreto di Yor come sicario potrebbe compromettere il viaggio. Anche Loid sembra fare fatica a mantenere il suo lavoro di spia lontano dalla vita familiare. Questa, però, è una situazione costantemente presente anche nell’adattamento anime, ma CODE WHITE sarà un film che avrà una storia tutta originale.

E per questo primo progetto, il mangaka Tatsuya Endo svolgerà un ruolo attivo nella produzione del film. Infatti si occuperà del design dei personaggi e della supervisione del film.

Al momento conosciamo soltanto la data di uscita del film in Giappone, ma considerato il successo e lo spessore di questa serie shonen, ci saranno presto aggiornamenti su una data di uscita internazionale. Tuttavia, tutti i fan delle vicende della famiglia Forger sono impegnati a rispettare anche un altro appuntamento. Stiamo parlando della seconda stagione dell’adattamento animato che debutterà prima del film, ossia nel mese di ottobre di quest’anno. Anche per il ritorno della serie anime sul piccolo schermo, ci sarà Kazuhiro Furuhashi ad ricoprire il ruolo di regista presso Wit Studio e CloverWorks.

