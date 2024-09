One Piece 1126: Nami si risveglia in un luogo misterioso

Il manga di One Piece ha finalmente concluso le vicende dell’arco di Egghead e adesso è pronto per andare avanti. La nuova destinazione è Elbaf e sono a bordo della nave dei Giganti, ma gli ultimi momenti del capitolo 1126 rivelano che l’approdo a Elbaf sarà posticipato. One Piece sta ora lavorando alla fase successiva della saga finale del manga di Eiichiro Oda. Rufy e i Pirati di Paglia sono fuggiti con successo dall’isola del futuro di Vegapunk e sembrava che fossero quasi certi di dirigersi verso la patria dei giganti, Elbaf.

Dopo essersi riuniti alla ciurma dei giganti e aver apparentemente festeggiato fino a Elbaf, il nuovo capitolo di One Piece ha messo i bastoni tra le ruote alla ciurma protagonista. Non solo Rufy è scomparso, ma anche altri membri della ciurma sono scomparsi insieme alla Sunny. Ciò significa che non possono andare a Elbaf finché non saranno tutti riuniti.

Il capitolo 1126 di One Piece prosegue il viaggio di Rufy e della sua ciurma verso Elbaf mentre fanno festa con i giganti. Iniziano a bere moltissimo nonostante fossero consapevoli del fatto che ciò che bevevano era piuttosto forte al punto da causare allucinazioni. Nel frattempo, altre anticipazioni hanno rivelato ulteriori aggiornamenti su cosa sta succedendo nel resto del mondo. Ma la ciurma di Cappello di Paglia si è ritrovata in una situazione caotica, poiché alcuni membri dell’equipaggio sono misteriosamente scomparsi dopo due giorni.

La nave dei giganti deve ancora raggiungere Elbaf dopo aver lasciato da due giorni le coste di Elbaf. E sia loro che la ciurma di Cappello di Paglia sono nel panico. Dopo essersi svegliati dopo la loro grande festa, la Thousand Sunny è scomparsa insieme a Rufy, Nami e alcuni altri membri dell’equipaggio. Sulla nave sono presenti Franky, Robin, Jinbe e Brook, ma al momento non è chiaro dove si trovino gli altri membri dell’equipaggio. All’improvviso, Nami si sveglia in uno strano posto con addosso dei vestiti diversi da quelli che indossava.

Il capitolo si conclude con qualcuno che chiama Nami, e lei si sveglia in un misterioso castello. È chiaro che non ha idea di dove si trovi o di come ci sia arrivata, e sembra che sarà il mistero centrale nei prossimi capitoli. Ciò significa anche che probabilmente i Pirati di Cappello di Paglia non raggiungeranno Elbaf finché questo mistero non sarà risolto.

Fonte – Comicbook