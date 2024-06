One Piece 1109: l’anime svela uno degli scontri più dinamici di Egghead

One Piece ha portato sul piccolo schermo il combattimento più dinamico dell’Arco di Egghead con l’episodio 1109 della serie anime. L’arco di Egghead è il primo grande arco narrativo della Saga Finale del manga di Eiichiro Oda, e con esso ha già fatto alcune grandi rivelazioni su alcuni dei misteri da sempre avvolti nell’ombra. Ma mentre l’anime di One Piece continua a prepararsi per il vero conflitto principale dell’arco, ogni nuovo episodio è riuscito a impressionare i fan con alcuni dei combattimenti più adrenalinici visti prima.

L’episodio 1109 di One Piece porta tutto questo su un altro livello, con Rufy e Zoro che si ritrovano ad affrontare due Seraphim i quali non seguono più gli ordini di Vegapunk. In questo modo S-Hawk ha rivelato che quest’arma non solo aveva le potenti abilità viste prima, ma aveva anche i poteri del Frutto Lama Lama di Das Bonez. Come si può vedere dalla clip sopra condivisa, si tratta di una delle sequenze animate più brillanti dell’arco finora, e anticipa anche quello che vedremo in futuro.

L’episodio 1109 di One Piece si intitola “Una decisione difficile! Un insolito fronte unito!” e l’episodio è disponibile per la visione in streaming su Netflix e su Crunchyroll insieme a tutto il resto degli altri episodi. Per quanto riguarda cosa aspettarsi dall’episodio in generale, Lucci e Kaku del CP0, che sono arrivati ​​a Egghead con la missione di eliminare Vegapunk, chiedono a Rufy e Zoro di liberarli in modo che possano combattere al loro fianco contro i Seraphim. Ma Rufy e Zoro sono riluttanti a farlo.

Per quanto riguarda il manga, Oda, dopo essere tornato dal periodo di pausa di un mese, ha pubblicato dei capitoli molto importanti che hanno rivelato ulteriori aggiornamenti sul Secolo del Grande Vuoto. Vegapunk, chiaramente in punto di morte, aveva registrato un messaggio che sarebbe andato in onda in tutto il mondo proprio in caso di morte. E si scopre che i suoi studi segreti hanno condotto lo scienziato a capire che il mondo sarà sommerso dall’acqua e che il primo vero pirata della storia è Joy Boy.

