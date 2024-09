Jujutsu Kaisen: il manga spiega come Yuta sia tornato in vita

Jujutsu Kaisen giungerà ufficialmente al termine tra un paio di capitoli e quello più recente del manga ha rivelato come Yuta Okkotsu sia riuscito a tornare in vita dopo tutto quello che è successo nella lotta contro Sukuna. Il manga scritto e disegnato da Gege Akutami si concluderà il 30 settembre e infatti mancano solo due capitoli. Con la lotta contro Sukuna e l’arco Shinjuku Showdown conclusi, è ora che Yuji Itadori e gli altri si riprendano prima del gran finale.

I capitoli più recenti di Jujutsu Kaisen hanno visto Yuji e gli altri analizzare tutto quello che è successo nella lotta con Sukuna e ognuno di loro ha subito perdite significative dall’incidente di Shibuya. Ma per fortuna una di queste potenziali perdite è stata evitata. Mentre Yuta aveva rimosso il proprio cervello e inserito nel corpo di Gojo in un ultimo disperato tentativo per abbattere il Re delle Maledizioni, è stato salvato dal suo stesso destino grazie al forte amore che Rika nutre nei suoi confronti.

Il capitolo 269 di Jujutsu Kaisen riprende dopo che Maki rimprovera Yuta per le sue azioni durante lo Shinjuku Showdown. Ed è qui che si scopre che Yuta è completamente tornato nel suo corpo e lo di vede con i punti sulla fronte. Spiega che, mentre Rika non lo ha seguito nel corpo di Gojo quando inizialmente si era trasformato, pensava di aver perso la sua connessione con lei a causa della copia delle precedenti abilità di Gojo. Ma grazie a Shoko Ieiri e Rika che hanno entrambi utilizzato la tecnica della Maledizione Inversa per mantenere il corpo di Yuta dopo la rimozione del suo cervello, aveva ancora un corpo a cui tornare.

Quando la sua copia della tecnica di Kenjaku si è esaurita nel Dominio di Sukuna, Yuta ha pensato che sarebbe morto. Ma si scopre che Kenjaku era ancora attivo anche dopo che il Dominio è stato aperto. Poiché Rika era una tecnica di maledizione esterna, Yuta è riuscito a riunirsi a lei quando ha avuto di nuovo accesso alle sue tecniche di maledizione. Quindi ha potuto tornare nel suo corpo e usare Rika per tornare in vita.

Fonte – Comicbook