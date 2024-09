Jujutsu Kaisen: il manga svela le ultime parole di Gojo a Nobara e Megumi

Mancano solo tre capitoli al gran finale di Jujutsu Kaisen e tutti i lettori del manga si stanno preparando a qualsiasi sviluppo improvviso dell’ultimo minuto. Questa volta si tratterà presumibilmente di uno più felice di quanto molti lettori si potranno aspettare. Una delle morti più grandi e inaspettate della serie avvenuta nella lotta finale contro Sukuna è stata la caduta di Satoru Gojo. Votato come uno dei personaggi più popolari della serie shonen soprannaturale, i suoi studenti non hanno ricevuto l’addio affettuoso che avevano inizialmente desiderato.

Fortunatamente, Gojo è riuscito a lasciare lettere sia a Megumi che a Nobara che sono completamente in linea con il professore distaccato che ha raggiunto livelli di popolarità impareggiabili.

Gojo potrebbe essere morto ma aveva lettere pronte per i suoi studenti sopravvissuti. Mentre Satoru è riuscito a parlare con Yuji Itadori prima di morire, lo stesso non si può dire dei compagni di Yuji. Megumi era posseduto da Sukuna e Nobara fuori combattimento dall’arco narrativo dell’incidente di Shibuya, quindi ha senso che ci siano state parole non dette da Gojo prima di essere colpito dal re delle maledizioni.

Gojo ha lasciato delle lettere per Nobara e Megumi in modo specifico. Mentre non si vede specificamente il linguaggio usato nella lettera indirizzata a Nobara, la strega con un occhio solo afferma che Satoru l’ha informata di “dove si trova sua madre e cosa sta facendo”. Una volta viste queste informazioni, ha immediatamente distrutto la lettera, informando Yuji che si trattava di informazioni che non aveva mai veramente voluto sapere. Questa lettera impallidisce in confronto alla lettera che è stata lasciata a Megumi.

Nel tipico stile di Gojo, la lettera di Megumi non si trattiene e fa persino ridere il figlio di Toji dopo averla letta. La lettera recita: “Mi dispiace, Megumi, ma tuo padre è spacciato! L’ho fatto fuori io! Colpa mia!” Ovviamente, come sanno i fan di Jujutsu Kaisen, Toji è morto durante l’arco dell’inventario nascosto quando Gojo ha inferto un colpo mortale al cattivo. Mentre sarebbe tornato durante l’arco dell’incidente di Shibuya, Toji non è mai tornato dopo l’arco della seconda stagione dell’anime.

Fonte – Comicbook