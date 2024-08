Secondo le ultime notizie, il manga Jujutsu Kaisen si concluderà con solo cinque capitoli rimanenti. L’autore Gege Akutami ha confermato che la storia sta per raggiungere il suo climax, lasciando i fan in attesa di un finale esplosivo. Con l’arco narrativo attuale che si avvicina alla sua conclusione, molti si chiedono come verranno risolti i conflitti principali e quale sarà il destino dei personaggi principali come Yuji Itadori, Megumi Fushiguro e Satoru Gojo.

Un Finale Atteso: Cosa Possiamo Aspettarci?

Con solo cinque capitoli rimasti, le aspettative sono altissime. Akutami ha costruito un mondo complesso e oscuro, e i fan sperano in una chiusura soddisfacente per tutte le trame lasciate in sospeso. Uno degli elementi più discussi è il destino di Sukuna, l’antico re delle maledizioni, e di come Yuji riuscirà a gestire il loro legame. Inoltre, il conflitto tra i vari stregoni e le maledizioni potrebbe culminare in una battaglia finale epica, che determinerà il futuro del mondo degli stregoni.

Teorie sul Finale: Un Sacrificio Necessario?

Molte teorie online ipotizzano un finale tragico, in cui Yuji potrebbe dover sacrificarsi per eliminare definitivamente Sukuna e salvare i suoi amici. Alcuni fan credono che Megumi, ora posseduto da Sukuna, potrebbe essere liberato solo attraverso un atto di grande sacrificio da parte di Yuji. Altri pensano che Gojo, dopo la sua recente battaglia, potrebbe dover affrontare un’ultima sfida che metterà a rischio la sua vita. Qualunque sia il finale, i fan si aspettano una conclusione emotiva e potente, che rimarrà impressa nella storia del manga.

Con l’annuncio che mancano solo cinque capitoli alla conclusione di Jujutsu Kaisen, l’attesa cresce per vedere come Gege Akutami chiuderà questa storia complessa e appassionante. Le speculazioni su un possibile sacrificio finale o una grande battaglia sono solo alcune delle teorie che circolano tra i fan, ma una cosa è certa: il finale sarà indimenticabile e carico di emozioni, degno della straordinaria saga che Jujutsu Kaisen è diventata.

Fonte Comic Book