Il mio cane è un genio | Recensione

Alfredo Paniconi 2024-09-19T07:00:28+02:00 Un albo illustrato che parla di amicizia, arte e come queste due cose possano fondersi insieme in un’unione piena di amore e creatività. Testi: Harriet Ziefert Illustrazioni: Barroux Traduzione: Alessandra Valtieri Casa Editrice: Lapis Genere: Poetico Fascia di età: dai 3 anni Pagine: 32 pp. Formato: 23,2×30 cm, Cartonato Uscita: Maggio 2024 Prezzo: 15,90 €

Il cane è il miglior amico dell’uomo. Un compagno fedele, pieno di amore incondizionato. Segue il padrone ovunque, cercando di non lasciarlo mai. A volte capita che il cane imiti anche i gesti e ciò che fa il padrone. In questo albo illustrato di cui vi andremo a parlare oggi, troviamo proprio un bambino e il suo fidato amico a quattro zampe in un’avventura ricca d’arte. Il mio cane è un genio, è un albo illustrato scritto da Harriet Ziefert e illustrato da Barroux, tradotto da Alessandra Valtieri e pubblicato da Lapis Edizioni nel maggio 2024. Il titolo originale, è uscito in inglese con Blue Apple Books nell’aprile 2011, con il nome di My dog thinks I am a Genius.

Il bambino protagonista di questa storia è un giovane artista di otto anni. Passa le giornate a disegnare e dipingere. Con lui, il suo cane Bark, che lo osserva attentamente e qualche volte collabora. Un giorno il bambino decide di dipingere un palazzo. Qundo pensa di averlo finito, Bark non sembra soddisfatto. Il bambino allora capisce cosa manca e aggiunge il suo cagnolino proprio davanti alla struttura. Bark felice si riconosce nel quadro e il bambino decide di intitolare la sua opera “Sono un genio (per il mio cane)“.

Finito il dipinto, il bambino va a scuola lasciando Bark solo a casa. Il cane, in attesa che torni il suo amico, si mette al lavoro. Corre avanti e indietro lasciando impronte di colore ovunque. Quando il bimbo torna, Bark lo aspetta alla porta dello studio abbaiando. Gli vuole mostrare il disastro che ha combinato. Tutti i muri e i pavimenti sono infatti pasticciati e ci sono colori dappertutto. Ma anche un’opera incredibile creata da Bark. Questo capolavoro accomuna in bravura i due amici. Sono infatti entrambi due geni artistici.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Harriet Ziefert imbastisce una narrativa semplice ma di grande efficacia. Man mano che si avanza nella narrazione si conoscono meglio i due protagonisti. In particolar modo in relazione alle loro passioni artistiche. L’estro creativo dei due quindi si esplica anche nella maniera in cui la dinamica della loro relazione si svolge. Arriva infatti un momento di presunta crisi che invece rafforza l’unione dei due. Tutto questo narrato con un testo estremamente snello e scorrevole.

Per quanto riguarda invece le illustrazioni, queste sono state affidate al grande estro creativo di Barroux. Qui realizza delle illustrazioni nel suo stile inconfondibile che vanno ad abbinarsi perfettamente allo spirito della storia. Il suo stile si tuffa nei colori in cui è immersa la narrazione e la circonda da ogni parte. I due protagonisti, perfettamente caratterizzati catturano subito la simpatia del lettore trascinandolo dolcemente in questa storia tenera e variopinta. L’illustratore riesce a narrare già solo per immagini e lo fa con grosse porzioni di colore che invadono ogni pagina tra toni caldi e freddi.

Questo albo confezionato da Lapis Edizioni è un piccolo capolavoro come già ci ha abituato questa virtuosa casa editrice romana. Le illustrazioni sono in totale equilibrio con il testo e questo rende la lettura estremamente immersiva e coinvolgente. La qualità di stampa inoltre è di alto livello e rende le immagini ancor più vive e avvolgenti. Inoltre, il font usato per questo testo è altamente leggibile, rendendo la lettura agevole anche per i bambini con qualche difficoltà o alle prese con i primi libri letti da soli.

Conclusione – Il mio cane è un genio

Il mio cane è un genio è un albo delicato che parla di amicizie e arte. La storia è semplice e ben narrata attraverso un testo snello e delle illustrazioni giocose. Il ritmo narrativo incalzante e avvincente e trascina il lettore pagina dopo pagina senza gran fatica. I due protagonisti sono magnificamente caratterizzati e avvolti da turbini di colori e capolavori d’arte. I colori insomma possono essere gli altri protagonisti della storia. Tutte le pagine ne sono infatti intrise in ogni angolo in maniera allegra e spiritosa.

L’arte è un’altra protagonista di questa storia dolce e variopinta. Questo albo illustrato riesce a unire il complesso argomento dell’amicizia a quello profondo e assoluto dell’arte. Un compito non facile, ma raggiunto con assoluto successo. Un libro consigliato a tutti i piccoli artisti ma anche a coloro che hanno un amico, a due o quattro zampe, con cui condividere tutte le più belle passioni.