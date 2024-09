Solo Leveling – ReAwakening: annunciato un film anime

Solo Leveling è pronto a tornare sul piccolo schermo con la seconda stagione dell’anime attualmente in lavorazione, ma prima di questo atteso evento uscirà nei cinema con un nuovo film. Solo Leveling ha fatto il suo attesissimo debutto all’inizio di quest’anno, ed è rapidamente diventato una delle nuove uscite più famose e amate dell’anno. I fan volevano che il Webtoon ottenesse un adattamento anime. E alla fine le richieste sono state ascoltate, con Solo leveling che ha debuttato con la prima stagione dell’anime all’inizio di quest’anno.

Solo Leveling tornerà ufficialmente per la seconda stagione il prossimo inverno, ma alcuni fan fortunati avranno la possibilità di vedere l’inizio della stagione in anticipo prima che arrivi sul piccolo schermo. Intitolato Solo Leveling -ReAwakening si tratta di un evento cinematografico speciale che arriverà nei cinema in Corea e Giappone più avanti in autunno. Questo non solo presenterà una compilation della prima stagione, ma anche un’anteprima della seconda. L’annuncio è accompagnato da un trailer che abbiamo riportato in cima al presente articolo, rilasciato durante l’Aniplex Online Fest 2024.

Il film speciale Solo Leveling -ReAwakening- sarà proiettato in Corea il 28 novembre e in Giappone il 29 novembre. Conterrà una compilation della prima stagione insieme all’anteprima dei primi due episodi della seconda stagione. Questi episodi sono intitolati “Non appartieni al Grado-Erank, vero?” e “Credo non ne sia consapevole”. Saranno episodi nuovi e mai visti prima, quindi i fan potranno darne un’occhiata prima di chiunque altro. Il trailer speciale del film anticipa che potrebbe essere proiettato in altri territori, ma al momento non vi sono dettagli ulteriori.

La seconda stagione di Solo Leveling è ora in lavorazione per un’uscita a gennaio come parte del programma anime invernale 2025. Una data di uscita deve ancora essere annunciata, ma sappiamo che debutterà in streaming su Crunchyroll.

Originariamente creato come webcomic da Chugong, successivamente conquista maggiore successo con l’adattamento Webtoon che ha visto Dubu occuparsi delle illustrazioni. Solo Leveling presenta ai fan Sung Jinwoo, il più debole di tutti i Cacciatori in un mondo in cui la Caccia è diventata una carriera fruttuosa per molti. Avendo bisogno di fare soldi in fretta per aiutare la madre malata e mandare la sorella a scuola, Jinwoo decide che fare soldi come Cacciatore è l’unica strada che può seguire nonostante il fatto che non sia molto forte.

