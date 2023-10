One Piece: lo showrunner svela i personaggi che vorrebbe vedere nel live-action

La serie live-action di One Piece ha conquistato tutto il mondo. E questo risultato tanto trionfante quanto inaspettato, ha portato Netflix a riconfermare il live-action di One Piece per una seconda stagione. Recentemente lo showrunner della serie, Matt Owens, ha parlato di tante cose, rivelando progetti per il futuro della serie e dei suoi desideri ad essa correlati. Infatti con il presente articolo vogliamo riportare che ha rivelato quale dei tanti personaggi di One Piece vorrebbe vedere adattato nel live-action.

La prima stagione della serie Netflix ha debuttato il 31 agosto e da allora ha dominato la top 10 per ben cinque settimane di fila. Il live-action si compone di otto episodi che adattano gli eventi chiave della Saga dell’East Blue. E ora che la seconda stagione è realtà, i produttori dovranno lavorare ad altre vicende e archi narrativi, anche se c’è davvero tanto materiale potenzialmente lavorabile.

Il co-showrunner, scrittore e produttore esecutivo del live-action di One Piece di Netflix ha parlato della possibilità di tornare a lavorare sulla seconda stagione. E di recente ha risposto a una domanda che gli chiedeva quali tipi di personaggi in un lontano futuro, Owens vorrebbe vedere in azione. E lo showrunner ha rivelato che vedere due personaggi che ama, i cui nomi sono Owens ha chiamato Law e Carrot. Infatti il suo desiderio più grande si scopre essere poter arrivare a Law in quanto ama questo personaggio.

Per lui sarebbe una sfida stimolante in quanto considera il suo design divertente. Ha anche aggiunto che vorrebbe arrivare a Carrot, con la speranza personale che questa diventi un membro ufficiale del gruppo. Per quanto riguarda invece gli archi narrativi che vorrebbe maggiormente adattare, lo showrunner menziona quello dell’Isola del Cielo, Skypiea. “Lavorare un’intera stagione in uno dei mondi più creativi di Oda sarebbe molto divertente” dice Owens.

Ma tornando ai personaggi che Owens vorrebbe adattare di più, menziona anche uno che lo renderebbe però molto ansioso. Stiamo parlando di Franky post-timeskip. Effettivamente non ha tutti i torti visto che sarebbe quello che avrebbe bisogno di essere studiato di più visto il design che Oda gli ha dedicato.

Fonte – Comicbook